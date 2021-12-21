الكويت بطلاً لكأس الأمير للمرة الـ 15

المصدر: أ ف ب

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تُوّج نادي الكويت بطلاً لكأس الأمير في كرة القدم والمرحّلة من الموسم الماضي 2020-2021، وذلك للمرة الخامسة عشرة في تاريخه بعد فوزه في النهائي على القادسية 1-صفر اليوم الثلاثاء على استاد جابر الأحمد الدولي، حارماً منافسه من الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب والذي يتقاسمه مع العربي (16).

وسجل الكونغولي الديموقراطي ثيوميرسي مبوكاني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

وانطلقت هذه النسخة في 10 سبتمبر الماضي بعدما قرر الاتحاد المحلي ترحيل منافساتها من موعدها السابق في يونيو بسبب ازدحام برنامج مشاركات المنتخب الذي كان يخوض التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، وتصفيات كأس العرب 2021.

وكانت مواجهة اليوم التاسعة بين الغريمين في نهائي ما يُعرف بـ"أغلى الكؤوس" بعدما تقاسما الفوز في اللقاءات الثمانية الماضية بواقع 4 لكل منهما.

وخاض كل من الفريقين 3 مباريات قبل الوصول الى مباراة اللقب، فتغلب الكويت على الساحل 1-0، وخيطان 2-0، قبل أن يتجاوز كاظمة 2-1 في نصف النهائي.

أما القادسية، فبدأ المشوار بالفوز على التضامن 1-0 بعد التمديد، ثم تجاوز برقان 2-0، قبل أن يقصي غريمه العربي بهدف.

وفي بطولة الدوري، يقف الفريقان على المسافة ذاتها إذ يتشاركان المركز الثاني بفارق نقطة خلف كاظمة المتصدر بعد مرور خمس مراحل على انطلاق الموسم.

وشهدت المباراة مواجهة مغاربية بين المدربين التونسي نبيل معلول والجزائري خيرالدين مضوي، وخرج الأول منتصراً على غرار ما فعل في أوائل الشهر الحالي حين فاز وفريقه 3-صفر في المرحلة الثالثة من الدوري المحلي.

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