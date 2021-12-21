مهرجان يقود «أبو عشرين السودان» إلى التحقيق

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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حوّل الاتحاد السوداني حارس مرمى المنتخب الوطني علي عبد الله أبو عشرين للتحقيق بسبب مشاركته في مهرجان تكريم بإحدى قرى النيل الأبيض بوسط السودان، وكان اللاعب اعتذر عن المشاركة مع المنتخب بسبب الإصابة ومنح راحة لمدة ثلاثة أسابيع. وأرسل الاتحاد خطاباً لنادي الهلال يطالب فيه بخضوع اللاعب للتحقيق.

وقد جرت المباراة بين فريقي قرية الشقيق ونجوم الشيتاوي، وشارك فيها بعض النجوم الدوليين السابقين مثل مهند الطاهر وسيف مساوي.

من ناحية أخرى أعلن اتحاد كرة القدم المحلي بالخرطوم عن فرض رسوم بالدولار لاستخدام الملعب.

وقال اتحاد الكرة المحلي بحسب خطاب صادر، أمس، إنّ الخطوة تأتي لتفعيل استثمارات اتحاد كرة القدم المحلي والحفاظ على الملعب ومرافقه ومواكبته لمتطلبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

فيما قرر اتحاد الخرطوم المحلي فرض رسوم تصل إلى 5000 دولار للمباريات الدولية، وألفي دولار للمباريات الداخلية، وألف وخمسمائة دولار للتمارين، وثلاثة آلاف دولار للاحتفالات والمهرجانات.

وتسري هذه الفئات في حالة عدم وجود جماهير، وفي حالة وجود جماهير يحصل الاتحاد على نسبة 30% من الدخل أو عائدات الإعلانات داخل الاستاد.

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