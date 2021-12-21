نهائي مثير في "أغلى الكؤوس" بين الكويت والقادسية بـ "توابل" مغاربية

المصدر: أ ف ب

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يلتقي الكويت مع القادسية اليوم الثلاثاء على استاد جابر الأحمد الدولي في المباراة النهائية لمسابقة كأس الأمير لكرة القدم المرحّلة من الموسم الماضي 2020-2021.

وانطلقت هذه النسخة في 10 سبتمبر الماضي بعدما قرر الاتحاد المحلي ترحيل منافساتها من موعدها السابق في يونيو بسبب ازدحام برنامج مشاركات المنتخب الذي كان يخوض التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، وتصفيات كأس العرب 2021.

وستكون مواجهة اليوم الثلاثاء التاسعة بين الغريمين في نهائي ما يُعرف بـ "أغلى الكؤوس" بعدما تقاسما الفوز في اللقاءات الثمانية الماضية بواقع 4 لكل منهما.

ويسعى القادسية إلى الظفر باللقب السابع عشر في البطولة والانفراد بالرقم القياسي الذي شاركه فيه العربي بفوزه بلقب نسخة الموسم 2019-2020، فيما يتطلّع الكويت الى اللقب الـ 15 في تاريخه.

وخاض كل من الفريقين 3 مباريات قبل الوصول الى مباراة اللقب، فتغلب الكويت على الساحل 1-0، وخيطان 2-0، قبل أن يتجاوز كاظمة 2-1 في نصف النهائي.

أما القادسية، فبدأ المشوار بالفوز على التضامن 1-0 بعد التمديد، ثم تجاوز برقان 2-0، قبل أن يقصي غريمه العربي بهدف.

وفي بطولة الدوري، يقف الفريقان على المسافة ذاتها إذ يتشاركان المركز الثاني بفارق نقطة خلف كاظمة المتصدر بعد مرور خمس مراحل على انطلاق الموسم.

وستشهد المباراة مواجهة مغاربية بين المدربين التونسي نبيل معلول (الكويت)، والجزائري خيرالدين مضوي (القادسية)، علماً أن الأول تفوق على الثاني 3-0 في الدوري خلال ديسمبر الجاري، لكن الفريقين يبدوان اليوم في حالة من التكافؤ.

على مستوى التشكيلة، ثمة أسماء كبيرة في الجانبين، فلدى القادسية، يبرز بين الخشبات الثلاث الحارس خالد الرشيدي، وفي الدفاع خالد ابراهيم، راشد الدوسري، الألباني لورانس تراشي والعراقي علي فائز. وفي الوسط، يعتمد مضوي على فهد الأنصاري، محمد خليل وأحمد الظفيري، بينما يبقى الهجوم في عهدة بدر المطوع الى جانب عيد الرشيدي، الاردني أحمد الرياحي والجامايكي رونالدو ويليامز.

وفي الكويت، يبرز الحارس حميد القلاف، وفي الدفاع فهد الهاجري، سامي الصانع، الأسترالي رايان مكغوان ومشاري غنام الذي يتوقع أن يعود إلى التشكيلة. وفي الوسط، يعتبر المغربي المهدي برحمة القلب النابض إلى جانب طلال الفاضل وعلي حسين.

أما الهجوم، فيضم فيصل زايد وعبدالمحسن التركماني وأحمد الزنكي والكونغولي الديموقراطي ثيوميرسي مبوكاني ويوسف ناصر ويوسف الرشيدي والواعد ابراهيم كميل.

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