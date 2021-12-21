الاتحاد يقلب الطاولة على الفتح ويبلغ ربع نهائي كأس خادم الحرمين

المصدر: أ ف ب

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خطف الاتحاد تذكرة العبور الى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن قلب تخلفه بهدفين نظيفين أمام الفتح الى فوز 3-2 أمس الاثنين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

تقدم الفتح بهدفي المغربي مراد باتنا (ق17 و 22)، ورد الاتحاد بثلاثية البرازيلي رومارينيو داسيلفا (ق38 من ركلة جزاء و75) ومواطنه برونو هنريكي (ق90+2).

وينتظر الاتحاد في الدور المقبل الفائز من مباراة التعاون والطائي على ملعب الفائز منهما.

وشهدت نهاية المباراة احتجاجات من لاعبي الفتح والجهازين الفني والإداري، على قرارات الحكم خالد صلوي، ليشهر عدد من البطاقات الحمراء لبعض أعضاء الفريق.

افتتح الفتح التسجيل عندما حصل على ركلة حرة مباشرة نفذها باتنا مسددا الكرة في المقص الأيمن للحارس البرازيلي مارسيلو غروهي (ق17).

وكاد الفتح أن يعزز تقدمه بهدف ثان لولا براعة غروهي الذي طار لرأسية فراس البريكان وحولها الى ركنية (ق21). ومن نفس الركنية أضاف الفتح هدف الثاني عندما استقبل باتنا الكرة وصوبها على الطائر على يمين غروهي (ق22).

وأضاع البيروفي كريستيان كويفا فرصة للفتح عندما تبادل الكرة مع زميله قبل أن يصوبها قوية بجوار القائم (ق28).

ونجح الاتحاد في تقليص الفارق عندما تحصل على ركلة جزاء نفذها رومارينيو داسيلفا ولعبها قوية أرضية على يسار الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال (ق38). وتهيأت فرصة للاتحاد لمعادلة النتيجة لكن كرة البرازيلي إيغور كورنادو اعتلت العارضة (ق41) وانقذ كوفال مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة كورنادو وحولها للركنية بصعوبة (ق42).

وفي الشوط الثاني، كثف الاتحاد من ضغطة وبعد عدة محاولات تمكن من إدراك التعادل عندما ارتقى رومارينيو لكرة عرضية لعبها برأسه على يمين ماكسيم كوفال (ق75)، قبل ان يحسم النتيجة في الوقت القاتل بإضافة الهدف الثالث عندما استغل البديل البرازيلي برونو هنريكي دربكة أمام المرمى ولعب الكرة مباشرة داخل المرمى (ق90+2) وبعد الهدف أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفتح كريستيان كويفا.

ولحق الهلال بركب الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي بفوزه السهل على ضيفه الرائد بهدفين سجلهما الأرجنتيني لوسيانو فييتو (ق5) والبيروفي اندي كاريو (ق75).

وسيواجه الهلال في الدور الثاني، الفائز من مباراة النصر والاتفاق على أرض الفائز منهما.

ولم يمهل الهلال ضيفه سوى أربع دقائق ليقص شريط الأهداف، عندما استقبل فييتو كرة داخل منطقة الجزاء هيأها لنفسه ولعبها على يمين احمد الرحيلي (ق5).

وانقذ المدافع عقيل بلغيث مرماه من هدف ثان عندما تدخل في الوقت المناسب وأبعد كرة فييتو قبل عبورها خط المرمى (ق9).

ومع انطلاقة الشوط الثاني كاد الرائد أن يعدل النتيجة لولا براعة عبدالله المعيوف الذي تصدى لكرة البرازيلي ادواردو هنريكي وانهى خطورتها (ق47).

ومن هجمة سريعة أضاف الهلال هدفه الثاني عندما مرر فييتو كرة للبيروفي اندي كاريو الذي واجه المرمى وصوب الكرة قوية على يسار احمد الرحيلي (ق75).

وأكمل الرائد المباراة بعشرة لاعبين، بعدما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية لمدافعه محمد سالم (ق76).

وانتزع الباطن بطاقة التأهل للدور ربع النهائي عقب فوزه الصعب على ضيفه الحزم بهدف قاتل سجله مهاجمه الأنغولي فابيو أبريو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسيواجه الباطن في الدور المقبل، الفائز من مباراة الفيحاء وأبها.

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