سبب استبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

المصدر: البيان

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أكد مصدر مصدر مسؤول بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، استبعد طارق حامد لاعب وسط الزمالك لسبب فني وليس أكثر.

وكان كيروش قد اختار 40 لاعباً لقائمة منتخب مصر المبدئية للمشاركة في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، ولم تتضمن اسم طارق حامد، بعدما سبق واستبعده أيضاً من المشاركة في كأس العرب الأخيرة في قطر، وكذلك مباراتي أنجولا والجابون بتصفيات المونديال.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المصدر قوله "الرأي الأول والأخير لكيروش، هو صاحب القرار النهائي، الجهاز المعاون له يقدم التقارير الفنية والنصائح، وفي النهاية كيروش هو من يتخذ القرار المناسب".

وأضاف "أفراد من الجهاز المعاون اقترحوا بالفعل تواجد طارق حامد في قائمة المنتخب لأمم أفريقيا، لكن كيروش يرى حالياً أن طريقة وأسلوب لعب طارق حامد لا يتناسب مع طريقته وأفكاره الفنية داخل الملعب".

واستمر "الجميع يقول كيف لا يتواجد طارق حامد بين الـ40 لاعباً وهناك مقارنات تتم بينه وبين جميع لاعبي القائمة، الأفضل أن يتم مقارنة طارق حامد بمن هم في مركزه فقط وليس الـ40 لاعباً كاملاً".

واختتم "طارق حامد لاعب كبير لكن في النهاية تلك وجهة نظر كيروش".

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