(كاس) تستعجل الاتحاد السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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استعجلت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، الاتحاد السوداني لكرة القدم، لاستكمال المستندات الخاصة بالاستئناف الذي تقدم به الدكتور معتصم جعفر وأسامة عطا المنان، ضد لجنة الأخلاقيات، التي أبعدتهما من قائمة المرشحين لمجلس إدارة الاتحاد، في الجمعية العمومية الانتخابية التي انعقدت في الثالث عشر من نوفمبر الماضي.

وكان محامي الشاكين، قد حذر الاتحاد من إرسال معلومات غير مطابقة للمستندات التي اعتمدت عليها لجنة الأخلاقيات في إصدار قرارها، لأن ذلك سيضعف موقف موكليه.

من ناحية أخرى، يترقب نادي الهلال السوداني، في يناير المقبل، وصول مسؤول التراخيص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، لزيارة الاستاد.

وأوضح النادي، أن زيارة مسؤول التراخيص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ستكون في الأسبوع الثاني من شهر يناير 2022.

وقال إن الخطوة تجيء بعد مخاطباتٍ عديدةٍ تمت بين الهلال ومسؤول التراخيص بـ (كاف)، بغرض استعجال وصوله إلى السودان، للوقوف على العمل الذي تم على مستوى ملعب النادي في الفترة الماضية.

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