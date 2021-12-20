اتحاد الكرة المصري بالتزكية

المصدر: القاهرة- عماد الحسيني

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في مفاجأة غير متوقعة، أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، الذي كان ضمن أعضاء ائتلاف «إنكار الذات»، الذي أعلن الأحد ترشحه لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تراجع القائمة عن خوض الانتخابات.

وتم فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة المصري، في الفترة من 13 حتى 20 الجاري، على أن تجرى الانتخابات 5 من يناير المقبل، بنظام القوائم المغلقة.

وبانسحاب الطويلة، أصبح هناك قائمة وحيدة، هي من أعلنت ترشحها للانتخابات، بعد غلق باب الترشح، أمس الاثنين، وهي القائمة التي يترأسها جمال علام، الرئيس الأسبق للاتحاد، ومعه خالد الدرندلي في منصب النائب، وفي العضوية كل من حازم إمام نجم الزمالك السابق، ومحمد بركات نجم الأهلي السابق، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات حالياً، مع محمد أبو الوفا وإيهاب الكومي وحلمي مشهور ودينا الرفاعي.

وقال سامح فهمي وزير البترول الأسبق، إنه قدم اعتذاراً عن رئاسة قائمة انتخابية لخوض انتخابات اتحاد الكرة، ولن يخوض الانتخابات المقبلة، معللاً قراره بأن ملفات اتحاد الكرة كثيرة، وتحتاج وقتاً لدراستها، ولا يتبقى سوى أسبوعين فقط على موعد الانتخابات، ما يصعب الأمور والمهمة.

وأصدر محمد الطويلة بيان اعتذار عن عدم الترشح، قال فيه: السادة أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وجماهيرها، بعد توقف عامين، لعدم وجود مجلس إدارة منتخب يدير الاتحاد، وينهي حقبة لجان التطبيع في إدارة الكرة المصرية، ونظراً لعدم تقدم إلا قائمة واحدة للانتخابات، بعد تراجع عدد من أفضل من لديهم قدرات إدارية مميزة، وحرصاً مني على إتمام العرس الكروي للانتخابات بشكله الديمقراطي الجديد، ولعدم إرساء مبدأ الفوز بالتزكية، فقد بذلت جهداً كبيراً في محاولة إقناع الرجل الخلوق والقيادي المميز، الوزير السابق سامح فهمي، بالترشح بقائمة، نظراً لما أعلمه عن قدراته القيادية وعشقه لكرة القدم.

وأضاف: كان فهمي متحفظاً على مسألة ضيق الوقت الخاص باختيار مجموعة العمل معه، خاصة أن معظم النجوم القادرين على العمل تحت قيادته، غير مستوفين لشروط الترشح، أو لاندماجهم في عمل به تعارض مصالح مع الوجود بالاتحاد، وحرصاً منه على آليات العمل التي يمكن أن تسفر عن نجاحات تتناسب وطموحات الجماهير، الأمر الذي دعاه لتأجيل تقديم أفكاره لصالح الكرة المصرية، حتى يتوفر له الوقت الكافي لعرضها على الجمعية العمومية والجماهير المصرية، متمنياً لمن يحالفه الحظ في الفوز بالانتخابات، النجاح والتوفيق، في إعادة إدارة الكرة المصرية، بمجلس منتخب، بإرادة الجمعية العمومية، وليس لجنة مؤقتة.

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