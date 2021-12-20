شاهد.. إيقاف مباراة وفرار اللاعبين بسبب عاصفة قوية في سوريا
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أدت عاصفة قوية في مدينة اللاذقية إلى إيقاف مباراة بين فريق جبلة وضيفه الحرية القادم من مدينة حلب، ضمن منافسات الدوري السوري للشباب بكرة القدم.
وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فرار اللاعبين من الملعب تحت المطر والرياح العاتية.
شاهد.. إيقاف مباراة وفرار اللاعبين بسبب عاصفة قوية في #سورياhttps://t.co/m00iOqJHPC#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/VhL3IMgaZR— البيان الرياضي (@AlBayanSports) December 20, 2021