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إكسبو 2020 دبي اليوم

شاهد.. إيقاف مباراة وفرار اللاعبين بسبب عاصفة قوية في سوريا

المصدر:
  • البيان
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أدت عاصفة قوية في مدينة اللاذقية إلى إيقاف مباراة بين فريق جبلة وضيفه الحرية القادم من مدينة حلب، ضمن منافسات الدوري السوري للشباب بكرة القدم.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فرار اللاعبين من الملعب تحت المطر والرياح العاتية.  

 

 

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