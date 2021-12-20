الموت يفجع المعلق التونسي عصام الشوالي

المصدر: البيان

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أعلن المعلق التونسي عصام الشوالي وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وكتب الشوالي على حسابه على تويتر، "الله أكبر، الله أكبر.. رحم الله والدى العزيز إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

وغاب عصام الشوالي عن التعليق على مباريات المرحلة الأخيرة بطولة كأس العرب لظروف سفره إلى تونس لمرافقة والده في رحلة علاجه الأخيرة.

وكان من المقرر أن يعلق عصام الشوالي على مباراة الأهلي والرجاء المغربي في كأس السوبر الأفريقي والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

ويدخل الأهلي اللقاء كبطل النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا فيما توج الرجاء ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقي في النسخة الماضية.

ويعتبر الشوالي من أشهر المعلقين الرياضين، حيث سبق وعلق على العديد من المباريات الكبرى أبرزها نهائي القرن الأفريقي الذي جمع الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا العام الماضي وانتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

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