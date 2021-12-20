منتخب الجزائر يهيمن على التشكيلة المثالية لكأس العرب 2021

المصدر: وكالات

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هيمن المنتخب الجزائري على التشكيلة المثالية للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب "قطر 2021"، التي توج منتخب "محاربو الصحراء" بلقبها، إثر فوزه على تونس (2-0) بعد التمديد.

وضمت التشكيلة المثالية التي أعلنت عنها اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2021، أربعة لاعبين من منتخب الجزائر حامل اللقب، ولاعبين من منتخب تونس الوصيف، ومثلهما من المغرب، ولاعبين من قطر، ولاعبا وحيدا من مصر.

وجاءت التشكيلة المثالية لبطولة كأس العرب 2021 كالتالي:

حراسة المرمى: رايس إمبولحي (الجزائر).

الدفاع: محمد الشيبي (المغرب)، بدر بانون (المغرب)، جمال بلعمري (الجزائر)، أحمد فتوح (مصر).

خط الوسط: عبدالعزيز حاتم (قطر)، ياسين إبراهيمي (الجزائر)، يوسف المساكني (تونس).

خط الهجوم: أكرم عفيف (قطر)، يوسف بلايلي (الجزائر)، سيف الدين الجزيري (تونس).

وأحرز منتخب الجزائر لقب بطل كأس العرب أول في تاريخ مشاركاته في البطولة، بعد خروجه من دور المجموعات في نسختي (1988 و1989)، بينما فشل منتخب تونس بطل النسخة الأولى عام 1963، في التتويج بلقبه الثاني في مشاركته الثالثة.

وأقيمت مباريات البطولة خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري، وعلى ملاعب مونديال قطر 2022، فقد احتضن إستاد "البيت" المباراتين الافتتاحية والنهائية للبطولة، إضافة إلى ملاعب "أحمد بن علي"، و"الجنوب"، و"الثمامة"، و"المدينة التعليمية" و"974".

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