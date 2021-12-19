كيروش تحت نيران الإعلام والجماهير المصرية

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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شن إعلاميون وجماهير هجوماً نارياً على المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد المستوى غير المستقر، الذي قدمه «الفراعنة» في بطولة كأس العرب، التي أقيمت في ضيافة قطر، وتعمد كيروش طوال المباريات، التي خاضها منتخب مصر في البطولة تجربة عناصر جديدة، وتغيير التشكيل أكثر من مرة، وتكليف لاعبين باللعب في غير مراكزهم.

واكتفى المنتخب المصري بالمركز الرابع في مونديال العرب، بعد أن خسر بركلات الترجيح أمام المنتخب القطري، في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما حصد منتخب الجزائر اللقب على حساب المنتخب التونسي.

وعلى الرغم من تباين الآراء حول أداء كيروش مع منتخب مصر، إلا أن موجة الهجوم كانت أكبر من التأييد، وألقى إعلاميون ونجوم كرة سابقون سهام النقد في وجه المدرب البرتغالي، وجهازه المعاون.

ووقع كيروش في بعض الأخطاء خلال مباراة قطر، أبرزها خروج الثنائي أحمد سيد زيزو، وأحمد رفعت، في وقت كانت المباراة تسير في طريقها إلى ركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي، خصوصاً أن هذا الثنائي يتميز بتسديد ركلات الترجيح، التي أضاعت المركز الثالث من يد «الفراعنة».

رحيل

وقال رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق: كيروش فشل في تغيير طريقة لعب منتخب مصر إلى الأفضل، منذ توليه المسؤولية خلفاً للمدرب المصري حسام البدري في مطلع سبتمبر الماضي، وأكد أن منتخب مصر يلعب بدون هوية أو شخصية.

وأضاف: إن التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم ليست إنجازاً تاريخياً، وإنه من الطبيعي أن يتوج المنتخب ببطولة كأس العرب حتى في غياب المحترفين، وشدد على أنه لا بد من رحيل كيروش عن تدريب الفراعنة قبل كأس أفريقيا المقبلة في الكاميرون.

عناد

وقال أحمد حسام «ميدو» نجم المنتخب المصري السابق: إن كيروش يعاند الشعب المصري بالاعتماد على المهاجم مروان حمدي بصفة أساسية، رغم كل الانتقادات التي تعرض لها اللاعب، ولفت إلى أن أرقام مروان حمدي ضعيفة للغاية، وأنه ليس أفضل مهاجم صريح في الدوري المصري، وأن هناك لاعبين على أعلى مستوى في خط الهجوم.

كما هاجم إبراهيم سعيد، مدافع الأهلي والزمالك السابق كيروش ووصفه بالمدرب العشوائي، ويحاول أن يبدو كمدرب عالمي، وانتقد في الوقت نفسه اختياراته لبعض اللاعبين في التشكيل.

أداء جيد

وعلى عكس الآراء السابقة، يرى الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن المنتخب قدم أداء جيداً أمام قطر والهزيمة جاءت بركلات الترجيح، وليس بسبب ضعف الأداء، وأوضح أن الهجوم علي كيروش غير مبرر، حيث إن الأداء كان جيداً، وكشف أن قائمة المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية ستشهد مفاجآت عديدة خاصة أن كيروش أصبح على دراية بجميع اللاعبين وإمكاناتهم.

وكانت الجماهير قد توسمت خيراً في تتويج منتخب مصر بلقب كأس العرب، خصوصاً أن البطولة تقام باللاعبين المحلين، غير أن الأداء لم يكن مرضياً بالنسبة للكثيرين، وتسلل القلق إلى البعض بسبب عدم ثبات التشكيل، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، في 9 من يناير المقبل، وهي البطولة التي ستشهد تشكيلاً مختلفاً للمنتخب المصري بعد انضمام اللاعبين المحترفين.

وكالعادة وعقب كل إخفاق طالب البعض برحيل كيروش وتعيين مدرب جديد، وبرز مجدداً اسم المدرب المحلي حسام حسن، المدير الفني الحالي لفريق الاتحاد السكندري.

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