بوقرة من الفجيرة إلى عرش العرب

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تمكن الجزائري مجيد بوقرة لاعب ومدرب الفجيرة السابق من تتويج منتخب الجزائر على عرش الكرة العربية، وتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بكأس العرب المرة الأولى بتغلبه على تونس بثنائية في النهائي، ويعد نادي الفجيرة إحدى حلقات تألق بوقرة لاعباً، وبعدها مدرباً للفريق في موسم 2019 -2020، وهي محطة مهمة في مشوار «الماجيك» الذي شغل منصب مدرب منتخب الجزائر للمحليين، ومساعداً لمدرب المنتخب الأول، تحت قيادة جمال بلماضي، ثم تولى قيادة المنتخب الأول ليقوده إلى اللقب الأول في كأس العرب في إنجاز غير مسبوق

ويعد بوقرة، ومنتخب بلاده، الوحيد الذي لم يهزم على مستوى البطولة وحقق الفوز على السودان ولبنان وتعادل مع المنتخب المصري ليتأهل للدور ربع النهائي، ثم عبر منافسة القوي «المغرب» في مباراة ماراثونية ليواصل المشوار «الناصع البياض» محققاً الفوز على منتخب قطر البلد المنظم لكأس العرب وسط حضور جماهيري غير مسبوق فاق 60 ألف متفرج ثم ينجح «الخضر» في كسب موقعة استاد البيت متغلباً على تونس بهدفين من دون رد.

ذاكرة

تحتفظ الذاكرة الرياضية الجزائرية بالكثير من المواقف الراسخة لبوقرة، إذ قاد منتخب بلاده للتأهل إلى مونديال البرازيل 2014 بهدف حاسم في شباك بوركينا فاسو، كما شارك مع الجزائر في مونديالي 2010 و2014.

وبدأ بوقرة مشواره في الملاعب الفرنسية وانتقل إلى نادي الكسندرا بدوري الدرجة الثالثة في إنجلترا، ومنه إلى شيفيلد وينزداي وبعده إلى تشارلتون الإنجليزي الذي انتقل منه نحو جلاسكو رينجرز الأسكتلندي الذي قضى فيه ذروة أيامه، وتم اختياره أفضل لاعب بالدوري الأسكتلندي 2009 كما اختير سفيراً للنوايا الحسنة لصندوق الأمومة والطفولة «يونيسيف».

تجربة الذئاب

وقضى بوقرة تجربة احترافية بنادي الفجيرة موسمين من 2014 - 2016 ونجح بخبرته في تثبيت أقدام الفريق بدوري المحترفين وبعد اعتزاله واتجاهه للتدريب للإمارات مدرباً لفريق الفجيرة في موسم 2019 - 2020.

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يعد الهدف الذي سجله مجيد بوقرة لمنتخب بلاده ضمن تصفيات كأس العالم 2014 أمام بوركينا فاسو الأغلى له في مسيرته الكروية وخصوصاً أنه جاء في آخر دقائق المباراة ووضع محاربي الصحراء في نهائيات مونديال البرازيل وهو الهدف الذي فجر شلالات من الأفراح في كل مدن الجزائر.

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شارك مجيد بوقرة في 39 مباراة مع منتخب الجزائر مسجلاً ثلاثة أهداف وكانت مباراته الأولى أمام زيمبابوي في 2003، وسجل أول أهدافه عام 2007 في مواجهة الجزائر أمام الرأس الأخضر والتي انتهت بالتعادل2 - 2.

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حصل بوقرة على جوائز عدة ومنها 5 متميزة بداية من جائزة أفضل لاعب عربي موسم 2009 - 2010 من مجلة الحدث الرياضية اللبنانية ونال الكرة الذهبية لأفضل لاعب جزائري من صحيفة الهداف الجزائرية في الموسم نفسه، وأفضل لاعب عربي من قناة العربية، وفاز بجائزة أفضل لاعب محترف عربي في الدوريات الأوروبية 2010، واختير ضمن التشكيلة المثالية لمنتخب إفريقيا 2010 في أنغولا.

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