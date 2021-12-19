40 لاعبًا بالقائمة المبدئية لمنتخب مصر في أمم أفريقيا

المصدر: وكالات

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اختار البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم الأحد 19-2021، 40 لاعبًا في القائمة المبدئية المقرر لها المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون يناير المقبل، على أن يعلن كيروش القائمة النهائية في نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وجاءت قائمة منتخب مصر التي أعلنها كيروش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)- محمد فوزي (الإسماعيلي) - محمد صبحي (فاركو)- محمد أبوجبل (الزمالك)- محمود جاد (إنبي).

الدفاع: أيمن أشرف (الأهلي)- أحمد أبوالفتوح (الزمالك)- أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)- عمر كمال (فيوتشر)- محمود حمدي الونش (الزمالك)- محمود علاء (الزمالك)- محمد هاني (الاهلي)- محمد حمدي (بيراميدز)- مروان داوود (إنبي)- محمد فتح الله كماتشو (غزل المحلة)- أحمد ياسين (البنك الأهلي)- محمد عبدالمنعم (فيوتشر)- أحمد رمضان بيكهام (سموحة).

الوسط: عمرو السولية (الأهلي)- مصطفى فتحي (الزمالك)- محمد مجدي أفشة (الأهلي)- إمام عاشور (الزمالك)- أكرم توفيق (الأهلي)- محمد النني (أرسنال)- عبدالله السعيد (بيراميدز)- رمضان صبحي (بيراميدز)- أحمد سيد زيزو (الزمالك)- إبراهيم عادل (بيراميدز)- أحمد رفعت (فيوتشر)- نبيل عماد دونجا (بيراميدز)- محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا)- حمدي فتحي (الأهلي)- مهند لاشين (طلائع الجيش).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)- مصطفى محمد( جالاتا سراي)- عمر مرموش (شتوتجارت) - أحمد حسن كوكا (كونيا سبور)- أحمد ياسر ريان (التاي)- محمد شريف (الأهلي)- مروان حمدي (سموحة).

وانتهى منتخب مصر من المشاركة في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر وحصد فيها المركز الرابعة بعد الخسارة أمام البلد المضيف في مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح.

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