منتخب الجزائر: لا نتمنى مواجهة مصر بالدور الفاصل لتصفيات المونديال

المصدر: البيان

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أكد صالح باي عبود، المتحدث الرسمي لمنتخب الجزائر، أنه لا يتمنى مواجهة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم المقبلة المؤهلة لقطر 2022.

وقال صالح في تصريحات لإحدى القنوات المصرية: "مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم ستكون معقدة".

وواصل حديثه:"نحن لا نريد أن نلتقي بمنتخب بهذه العقلية الكبيرة، ومصر لديها أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية".

وتوج المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم بلقب كأس العرب 2021 في قطر لأول مرة في تاريخ مشاركاته في البطولة العربية، بعد تغلبه على نظيره التونسي بنتيجة 2-0، في النهائي الذي جمعهما مساء أمس على ملعب استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، بينما حل المنتخب التونسي في المركز الثاني.

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