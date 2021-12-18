على حساب تونس..الجزائر بطلاً لكأس العرب

المصدر: متابعة-عزالدين جادالله

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توج المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم بلقب كأس العرب 2021 قطر لأول مرة في تاريخ مشاركاته في البطولة العربية، بعد تغلبه على نظيره التونسي بنتيجة 2-0، في اللقاء النهائي الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، بينما حل المنتخب التونسي في المركز الثاني.

انتهت الأشواط الأصلية بالتعادل السلبي بين الفريقين، مما أضطر الحكم إلى اللجوء إلى الأشواط الإضافية التي ابتسمت للمنتخب الجزائري في الدقيقة 98 بهدف عن طريق أمير سعيود، وأضاف ياسين براهيمي الهدف الثاني في الدقيقة 124

وكانت الجزائر قد نجحت في الوصول للنهائي، بفوز مثير على قطر 2-1، في اللحظة الأخيرة من مباراتهما في نصف النهائي.

وفي دور المجموعات احتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وبعدها حقق الفوز على المنتخب المغربي في ربع النهائي بركلات الترجيح، فيما تأهل منتخب تونس إلى نصف النهائي، بتصدره المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وأقصى منتخب عمان من دور الثمانية وفاز عليه 2 - 1

وتأهلت تونس، إلى المباراة النهائية بفوزها في الأمتار الأخيرة على مصر بهدف وحيد من «نيران صديقة».

وبالتحليق باللقب يحصل المنتخب الجزائري على جائزة قدرها 5 ملايين دولار، بينما يحصل المنتخب التونسي صاحب المركز الثاني على 3 ملايين دولار، والمنتخب القطري صاحب المركز الثالث على مليوني دولار، والمنتخب المصري الرابع على 1.5 مليون دولار.

والجدير بالذكر، أنه أقيمت 9 نسخ سابقة من بطولة كأس العرب، وتوجت 5 منتخبات باللقب، ويعد منتخب العراق الأكثر تتويجاً، حيث حصل على اللقب 4 مرات أعوام 1964، 1966، 1985 و1988، والسعودية مرتين عامي 1998 و2002، مقابل مرة واحدة لكل من مصر وتونس والمغرب أعوام 1992 و1963 و2012 على الترتيب.

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