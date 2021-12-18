تعرف على موعد وتوقيت المباراة النهائية لكأس العرب

المصدر: البيان

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تلتقي الجزائر مع تونس في السابعة من مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2021، على ملعب استاد البيت في الدوحة.

وتأهلت تونس، إلى المباراة النهائية بفوزها في الأمتار الأخيرة على مصر بهدف وحيد من «نيران صديقة»، بينما وصلت الجزائر للنهائي، بفوز مثير على قطر 2-1، في اللحظة الأخيرة من مباراتهما في نصف النهائي.

وكان منتخب الجزائر، احتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وبعدها حقق الفوز على المنتخب المغربي في ربع النهائي بركلات الترجيح،، فيما تأهل منتخب تونس إلى نصف النهائي، بتصدره المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وأقصى منتخب عمان من دور الثمانية وفاز عليه 2 - 1.

ويحصل بطل كأس العرب، على جائزة قدرها 5 ملايين دولار، والوصيف على 3 ملايين دولار، وصاحب المركز الثالث على مليوني دولار، والرابع على 1.5 مليون دولار.

والجدير بالذكر، أنه أقيمت 9 نسخ سابقة من بطولة كأس العرب، وتوجت 5 منتخبات باللقب، ويعد منتخب العراق الأكثر تتويجاً، وحصل على اللقب 4 مرات أعوام 1964، 1966، 1985 و1988، والسعودية مرتين عامي 1998 و2002، مقابل مرة واحدة لكل من مصر وتونس والمغرب أعوام 1992 و1963 و2012 على الترتيب.

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