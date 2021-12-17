الكشف عن حكم نهائي "مونديال العرب" بين الجزائر وتونس

المصدر: وكالات

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اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الحكم الألماني دانييل سيبرت لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" والتي ستجمع الجزائر وتونس غدا السبت.

وقال الإيطالي بيير لويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في "الفيفا" عبر تصريحات لقناة "الكأس" القطرية اليوم الجمعة، إن سيبرت سيدير نهائي كأس العرب.

ويبلغ سيبرت 37 عاما وحصل على الشارة الدولية عام 2015.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة النهائية لـ"مونديال العرب" في تمام الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات على أرضية ملعب "البيت" المونديالي الذي تتسع مدرجاته لـ60 ألف متفرج.

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