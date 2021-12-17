كاسكاو: أتمنى اللعب في دوري «أدنوك»

المصدر: دبي - مجد عبدالله

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كانت مباراة المنتخب الإماراتي ضد شقيقه السوري في افتتاح بطولة كأس العرب، شاهدة على أول مشاركة للاعب الشاب أوليفر كاسكاو، مع المنتخب الأول، اللاعب من أب سوري وأم سويدية (20 عاماً) والمحترف السابق في نادي جرفالا الناشط هناك في السويد، يمكنه شغل مركز خط الوسط كلاعب رقم 8 أو 6 حسب المهام الموكلة إليه من قبل المدرب.

كاسكاو لم يترك مناسبة أو مقابلة إلا وعبر فيها عن سعادته الكبيرة لارتداء قميص المنتخب السوري، حيث أكد في لقاء سابق مع موقع الفيفا الرسمي، أن اللعب لبلاد والده «حلم وتحقق».

يواصل كاسكاو بناء حلمه ويثابر على التدريبات مركزاً على مستقبله، سواء أكان مع منتخبه أو ناديه، فكلما حقق حلماً يتراءى له حلم آخر، هكذا يعبر السوري-السويدي في تصريحات خاصة لـ«البيان».

وأكد كاسكاو أن كرة القدم في الإمارات تحظى بدعم واهتمام كبيرين، مبدياً رغبته في اللعب في دوري «أدنوك» أو دوريات منطقة الخليج العربي، في حال تلقيه عروضاً، نظراً لما تمتلكه من جودة كبيرة، خاصة أن عقده مع ناديه الحالي أوشك على الانتهاء ووجود عدة مفاوضات مع أندية أخرى، قائلاً: الكثير من الأصدقاء نصحوني بقبول العروض من منطقة الخليج العربي، وبالتأكيد أي ناد ألعب معه سيساعدني في تطوير مستوياتي، في المقابل سأكون إضافة كبيرة له، حيث يمكنني اللعب في مركز 8 «لاعب وسط له أدوار هجومية» ومركز 6 «لاعب وسط يميل للمهام الدفاعية».

اللاعب الذي خطف الكرة من فرجاني ساسي وسجل أول هدف له ولمنتخبه في مرمى المنتخب التونسي العريق الذي وصل لنهائي بطولة كأس العرب، أكد أن «نسور قاسيون» قدم أداء جيداً في مباراة موريتانيا، لكن «تفاصيل صغيرة» كانت السبب وراء الخسارة والخروج من الدور الأول، وقال: «لعبنا بشكل جيد واستحوذنا على الكرة أغلب فترات المباراة، لكن أخطاء بسيطة وسهلة كلفتنا الكثير»، وأوضح كاسكاو أنه يتحتم على جميع اللاعبين الآن التفكير في الاستحقاقات القادمة والتركيز على التدريبات وتطوير المهارات.

وعن اللقاء المقبل بين المنتخبين الإماراتي والسوري ضمن تصفيات كأس العالم، بيّن كاسكاو أن مما لا شك فيه سيكون لقاء ندياً وقوياً نظراً لأن كلا المنتخبين يطمحان لحصد النقاط الثلاث والحصول على المركز الثالث المؤهل للملحق، مشيراً إلى أنه حتى الآن لا يعرف إذا كان له مكان في التشكيلة الأساسية أم لا، لكنه يواصل تدريباته بشكل مكثف ويركز على تطوير مهاراته ليكون جاهزاً في أي وقت.

وعن لقاء المنتخبين في كأس العرب، قال لاعب خط وسط سوريا بأن أكثر ما لفت انتباهه في المنتخب الإماراتي، هو امتلاكه مهاجمين جيدين ومهارات فردية عالية.

وعن تمثيله منتخب سوريا بدلاً من السويد قال أوليفر كاسكاو: «طالما حلمت أن ألعب للبلاد التي جاء منها والدي، وعندما تم استدعائي للمرة الأولى للمنتخب السوري تحت 23 عاماً لم أتردد في الموافقة، وعندما تم اختياري للعب في صفوف المنتخب الأول سعدت كثيراً فهي فرصة لا تتكرر، خاصة أنني لا زلت في سن مبكرة، إضافة إلى طموحي الكبير لإثبات جدارتي وإسعاد عائلتي والجماهير السورية».

وعبر كاسكاو عن شكره وامتنانه للجماهير السورية على الدعم الكبير والكلمات المحفزة سواء له أو لزملائه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، وكانت أحد أسباب الانتصار على منتخب تونس في دور المجموعات، قائلاً: «بدونهم نحن لا شيء».

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