يوسف البلايلي يفسخ عقده مع نادي قطر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي قطر المنتمي لدوري نجوم قطر لكرة القدم فسخ تعاقده مع لاعبه الجزائري البارز يوسف البلايلي بالتراضي اليوم الخميس.

وقال نادي قطر في حسابه على تويتر إن إدارة النادي اتفقت مع البلايلي على فسخ عقده "بعد مشاورات بين اللاعب والنادي متمنين له كل التوفيق والنجاح في مشواره القادم".

ولم يذكر النادي القطري شيئا عن وجهة البلايلي المقبلة، بينما ذكرت تقارير أنه قد يتجه إلى أوروبا.

وخطف بلايلي الأضواء في كأس العرب المقامة في قطر، وساهم بشكل مؤثر في وصول الجزائر إلى النهائي ضد تونس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز