اجتماع مثمر لعمومية اتحاد كأس الخليج العربي

المصدر: البيان

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ترأس الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعا للجمعية العمومية العادية للاتحاد اليوم الخميس 16 ديسمبر الحالي بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات الخليجية لكرة القدم وأمناء السر ، حيث حضر من جانب اتحاد الإمارات لكرة القدم عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية ، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما يخدم كرة القدم الخليجية. كما تم اعتماد محضر الاجتماع السابق والتقريرين الإداري والمالي كما ناقش بعض المقترحات المطروحة.

وعقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية أكد جاسم سلطان الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي خلال مؤتمر صحفي أن الاجتماع كان مثمرا، وشهد مناقشة العديد من البنود التي تخص مستقبل الكرة الخليجية من بينها تثبيت موعد إقامة بطولة كأس الخليج للمنتخبات.

وأشار الرميحي إلى أنه لم يتم مناقشة ملف استضافة العراق لخليجي 25، إذ تم التطرق سابقا إلى هذا الموضوع، وما يخص جاهزية العراق، ومدى توفر متطلبات الاستضافة.

وأوضح الرميحي أن الجمعية العمومية الاستثنائية السابقة قررت أن تكون البطولة في العراق بمدينة البصرة، على أن تكون الكويت البلد البديل.

مشيرا إلى أن أي دولة ترغب في الاستضافة هناك شروط ومعايير ترسل إليها ويتم إعداد ملف للاستضافة ليعرض على اتحاد كأس الخليج العربي.

أما بخصوص البطولات الأخرى لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قال الرميحي: “تم تكليف الدكتور حميد محمد الشيباني رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد بتقديم دراسة بالتنسيق مع الاتحادات الخليجية لإقامة البطولات المقبلة للأندية ومنتخبات الفئات السنية”.

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