شاهد كيف احتفل الجزائريون بتأهل منتخبهم إلى نهائي كأس العرب

المصدر: وكالات

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نشر التلفزيون الجزائري مقطع فيديو، قال إنه يرصد احتفالات الجزائريين بالتأهل إلى نهائي بطولة كأس العرب 2021، التي تستضيفها قطر.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي نشره التلفزيون الجزائري خروج الجزائريين إلى الشوارع للاحتفال بفوز منتخب بلادهم على المنتخب القطري (2 - 1) في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأربعاء، في نصف نهائي البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الجزائر نظيره التونسي في نهائي البطولة يوم السبت المقبل على ملعب البيت بمدينة الخور في قطر.

يذكر أن المنتخب التونسي تمكن من الوصول إلى نهائي البطولة بعدما فاز على المنتخب المصري 1- 0 في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي البطولة أمس الأربعاء.

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