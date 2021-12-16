«السولية» يجدد مناوشات الأهلي والزمالك

المصدر: القاهرة- عماد الحسيني:

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خاض عدد من مشجعي الأهلي والزمالك في مناوشات ساخنة، عقب خسارة منتخب مصر بهدف دون رد، أمام المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم، والمقامة حالياً في ضيافة قطر، وكان الهدف الذي جاء بنيران صديقة، وأحرزه لاعب الوسط المصري عمرو السولية بطريق الخطأ في مرماه، سبباً في تلك المناوشات التي دارت بين مشجعي الأحمر والأبيض، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وضرب المنتخب المصري موعداً لملاقاة المنتخب القطري، يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما سيكون المنتخبان التونسي والجزائري طرفي المباراة النهائية، في نهائي أفريقي خالص، وأمام «الفراعنة» فرصة لحصد الميدالية البرونزية، وتكرار ما حدث في النسخة الخامسة من البطولة، التي استضافتها الأردن في عام 1988.

ومنذ إطلاق صافرة نهاية مباراة مصر وتونس، انطلقت معها مناوشات جماهيرية، لم يعرف أصحابها معنى التوحد على تشجيع منتخب مصر، وتعرض لاعب وسط الأهلي، عمرو السولية، إلى هجوم حاد من مشجعي الزمالك، بعد أن أحرز هدف بالخطأ في مرماه في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، ومنح بها منتخب تونس بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

واتهم مشجعو الزمالك، لاعب وسط الأهلي، بالتسبب في توديع منتخب بلادهم كأس العرب، وفقدان فرصة المنافسة على اللقب، بعدما سجل هدفاً في شباكه بالخطأ، وفشل محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، في إنقاذ مرماه من رأسية عمرو السولية، التي حولها بالخطأ لتسكن الزاوية اليسرى للمرمى.

فيما رد مشجعو الأهلي عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بإلقاء اللوم على مصطفى فتحي جناح منتخب مصر ونادي الزمالك، الذي أضاع فرصة هدف محقق لمنتخب بلاده، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة، ثم عاد بعدها وارتكب خطأ في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وهو الخطأ الذي جاء منه هدف المباراة الوحيد.

وحاول مشجعو الأهلي إبعاد مسؤولية خسارة منتخب مصر عن عمرو السولية، بالإشارة إلى إضاعة مصطفى فتحي فرصة التقدم للفراعنة، وارتكاب الخطأ الذي جاء منه الهدف.

وبعيداً عن هذه المباراة الجماهيرية المليئة بالتعصب، لقي عمرو السولية دعماً كبيراً من نجوم الزمالك، سواء سابقين أو حاليين، حيث حرص إمام عاشور لاعب الزمالك، على دعم السولية، ونشر عاشور عبر صفحته على «فيسبوك»، صورة لعمرو السولية معلقاً: ارفع راسك يا بطل، عملت بطولة عظيمة وأداء ثابت، وقدمت 100 % من مجهودك.. الجاى أفضل.

فيما كتب خالد الغندور لاعب الزمالك السابق عبر «فيسبوك» أيضاً: «ولا يهمك يا عمرو، أنت لاعب كبير، والخطأ وارد، وعندنا تحديات أهم الفترة القادمة، سواء كأس الأمم، أو الوصول لكأس العالم»

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