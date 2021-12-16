خطأ غير مقصود أبعد الشغيل

المصدر: الخرطوم- حسن فاروق:

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نفى مدرب المنتخب الوطني محسن سيد، اتباعهم سياسة الاستهداف للاعبين الذين تم إبعادهم من قائمة المنتخب المشاركة في نهائيات أمم أفريقيا، المقامة في الكاميرون يناير 2022، وأكد في تصريحات لـ (البيان)، وجود خطأ حدث في عدم ظهور اسم قائد المنتخب نصر الدين الشغيل، وأن اللاعب كان من ضمن الخيارات، وأنه جلس معه قبل إعلان القائمة بصفة شخصية، وطلب منحه راحة، يعود بعدها للمشاركة مع زملائه، استعداداً للبطولة الأفريقية.

وحدد المدرب محسن سيد، أن الجهاز الفني يعمل كفريق، ولا يوجد مدير فني بالمعنى المتعارف عليه، والأقدمية فقط تعطي المدرب برهان تيه، الأفضلية على بقية الجهاز الفني.

وعبّر عن ثقته في تحقيق نتائج جيدة في البطولة الأفريقية، وأن العناصر التي تم اختيارها من أعمار صغيرة، قادرة على تجاوز المطبات التي تعرض لها المنتخب في المباريات الأخيرة.

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