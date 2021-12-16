بدران صخرة دفاع المنتخب الجزائري

المصدر: البيان الرياضي

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شهد نصف نهائي كأس العرب بين قطر والجزائر، سيناريو مجنون في الدقائق الأخيرة، إذ بعدما تقدم المنتخب الجزائري في النتيجة عن طريق رأسية من جمال بن العمري، تراجع لاعبو الجزائر دفاعياً للحفاظ على النتيجة، ما سمح للمنتخب القطري بالضغط لتعديل النتيجة، وكان لهم ذلك في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع، لينفجر ملعب الثمامة فرحة بالتعادل في آخر دقائق اللقاء.

وتحدث صخرة دفاع المنتخب الجزائري عبد القادر بدران، لموقع الاتحاد الدولي للكرة "الفيفا"، بعد نهاية المباراة عن السيناريو الذي عاشه المنتخبين، وقال: "عشنا ضغطاً كبيراً خلال المباراة، لأننا لعبنا أمام المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور، والمباراة لم تكن سهلة، لكن خبرة لاعبينا فوق الميدان هي التي صنعت الفارق".

وعندما كان الجميع ينتظر نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي، حصل المنتخب الجزائري على ركلة جزاء، وتمكن يوسف بلايلي من تحويلها إلى هدف، وطرحنا السؤال على بدران هل تسرب الشك إلى نفوس اللاعبين بعد تلقيهم هدف التعادل؟، وأجاب قائلاً: "رغم تلقينا الهدف آمنا بحظوظنا، لأننا نعلم أن هجومنا قادر على التسجيل في أي لحظة، ولم نتأثر معنوياً وواصلنا المباراة بكل ثقة، قلنا بين بعضنا البعض أن المباراة لا تزال متواصلة، ومنتخبنا قادر على التأهل".

ويلعب بدران في نادي الترجي التونسي منذ عام 2019، وستكون المباراة النهائية أمام تونس بالنسبة له خاصة جداً، لأنه سيواجه زملائه في النادي على أرضية الملعب، وقال: "صحيح أنا ألعب في الدوري التونسي، لكن أنا أمثل الجزائري وطبيعي أن أدافع عن ألوان بلدي، ولما نلعب لمنتخباتنا لا يوجد مجال للمحاباة، وستكون مباراة كبيرة أمام تونس مع لاعبين نعرفهم ويعرفوننا، وسنقوم بالمستحيل من أجل الفوز".

ويواصل المنتخب الجزائري مشواره بثبات في هذه البطولة، ويرى لاعب الترجي التونسي أن المنتخب الذي واجه مصر والمغرب وقطر يستحق التتويج في الأخير، وقال: "منذ أول يوم وصلنا فيه إلى قطر كان هدفنا الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب، لحد الآن لم يكن مشوارنا سهلاً لأننا واجهنا منتخبات كبيرة على غرار مصر والمغرب وقطر، التي كان فيها الاندفاع البدني كبيراً، ووصلنا للهدف الأول وهو لعب النهائي، والآن سنستريح قليلاً ونفكر في المباراة النهائية، التي نهدف من خلالها إلى تحقيق اللقب".

وينطبق هذا المثل تماماً على بدران، الذي بدأ مزاولة كرة القدم في فريق اتحاد البليدة الجزائري، ولعب في الدرجة الأولى والثانية من الدوري الجزائري، وبرز بشكل لافت إلى أن انتقل إلى نادي وفاق سطيف الجزائري ثم الترجي التونسي، ولم يتوقّف عند هذا الحد، بل لفت أنظار مدرب المنتخب الأول جمال بلماضي، والذي أضحى يعتمد عليه كأساسي في المنتخب الأول، ويعول عليه كثيراً رفقة بن العمري وعيسى ماندي لقيادة دفاع الخضر في تصفيات كأس العالم FIFA ونهائيات كأس أفريقيا.

ويتحدث بدران عن مشواره الكروي وسر نجاحه لحد الآن، ويقول: "منذ لحاقي بالدوري التونسي أقوم بعمل كبير على جميع الأصعدة، فنياً وبدنياً وذهنياً، وأنا أجني ثمار هذا العمل الذي أقوم به، ولا أريد أن أنسى فضل كل الفرق التي لعبت لها قبل الترجي التونسي، سواء اتحاد البليدة أو وفاق سطيف التي تعلمت فيهما الكثير، وكان هدفي من الأول الوصول للمنتخب الوطني، وحققت هدفي".

ووجه بدران رسالة إلى الجماهير الجزائرية التي حضرت مباراة قطر بقوة في المدرجات، وختم قائلاً: "سعداء جداً بهذا التأهل الذي نهديه للشعب الجزائري سواءً في قطر ومن جاء لتشجيعنا من الخارج وفي كل مكان في العالم".

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