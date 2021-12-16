مدرب تونس: خروج أفشة أعطانا الأفضلية

المصدر: البيان

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أكد جلال القادري، مدرب منتخب تونس، أن مباراة مصر كانت صعبة أمام خصم عنيد، مشيراً إلى أن تغيير كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر بخروج محمد مجدى أفشة أعطى الأفضلية لنسور قرطاج فى خط الوسط.

وأوضح أن نسور قرطاج كانوا يستحقون الفوز على الأداء طوال المباراة.

وقال القادري فى تصريحات تلفزيونية: "تحكمنا فى مجريات معظم أوقات المباراة، والشوط الثاني كان متوازنا".

وتابع: "منتخب مصر أهدر العديد من الفرص الخطيرة من خلال الهجمات المرتدة على مدار اللقاء".

وأضاف مدرب تونس أن تغيير كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر بخروج محمد مجدى أفشة أعطى الأفضلية لنسور قرطاج فى خط الوسط، وتركيزنا كان أكبر من منتخب مصر، وعملنا على نقاط القوة فى فريقنا.

وأوضح أن علي معلول لاعب الأهلي والمنتخب من أبرز اللاعبين فى الفريق، مشيرا إلى أنه من العناصر الأساسية في الفريق خلال السنوات الأخيرة، ورفضنا المجازفة بعلي معلول فى مباراة مصر، وهو جاهز لنهائى كأس العرب.

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