قائد المنتخب السوداني يرفض العودة

المصدر: الخرطوم- حسن فاروق:

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رفض قائد منتخب السودان نصر الدين الشغيل العودة والانضمام إلى المنتخب، بعد القرار الذي صدر بعودته مرة أخرى، إثر إقصائه وبعض اللاعبين من القائمة المعلنة للجهاز الفني الجديد، بقيادة برهان تيه، للمشاركة في نهائيات أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون يناير 2022، وأكد الشغيل للجهاز الفني، الذي زاره في منزله لإبلاغه بالقرار صعوبة العودة، وأنه نفسياً لم يعد مهيأ للمشاركة في البطولة الأفريقية، التي تمناها خاتمة لمسيرته الكروية.

وتعرض الجهاز الفني لهجمة شرسة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، منددة بالقرار ومطالبة بعودة قائد المنتخب، فيما كشف برهان تيه المدير الفني للمنتخب الوطني عن الأسباب الحقيقية وراء استبعاد عدد من اللاعبين عن قائمة منتخب السودان الأخيرة، مشيراً إلى أن الإصابات لعبت دوراً في ذلك.

وقال تيه: إن إبعاد السماني الصاوي، وصلاح نمر، بسبب الإصابة، كما أن عدم اختيار الأسماء القديمة يرجع لأسباب فنية.

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