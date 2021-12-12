إقالة «أبوجبل» تشعل النار بين «فيفا» والاتحاد السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خطاباً شديد اللهجة إلى الاتحاد السوداني لكرة القدم، يضع فيه تساؤلات عن الأسباب التي أدت إلى إقالة الأمين العام لاتحاد الكرة الدكتور حسن أبو جبل من منصبه، وأشار الخطاب إلى شكوى قدمها الدكتور أبوجبل ضد اتحاد الكرة بخصوص إقالته وتعيين غادة المبارك. ومنح «فيفا» الاتحاد السوداني مهلة حتى يوم 15 ديسمبر من أجل توضيح الأسباب التي أدت إلى هذا القرار مع إعادة أبو جبل إلى منصبه فوراً.

وكان الاتحاد السوداني لكرة القدم، قد أصدر قراراً السبت الماضي، بإقالة أمينه العام الدكتور حسن أبو جبل.

وجاء القرار بالتشاور بين أعضاء مجلس الإدارة، عبر الهاتف، وتم تكليف المديرة التنفيذية غادة مبارك بمباشرة مهام الأمين العام.

وتلقى الأمين العام السابق لاتحاد الكرة الدكتور حسن أبو جبل اتصالاً هاتفياً من رئيس اتحاد الكرة المكلف طه فكي، يستفسر فيه عن بعض المعلومات التي صاحبت قرار إقالته، وأفادت مصادر أن فكي استمع لكل نقاط الخلاف بينه وعضوا الاتحاد معتز الشاعر وسيف الكاملين، واقترح علي أبو جبل العودة والاعتذار لأعضاء المجلس إلا أنه رفض الخطوة ورد عليه (سأنتظر أن تحكم «فيفا» بيننا).

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