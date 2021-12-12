«الكاف» يرفض طلب الأهلي ويسعد ليفربول

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أسعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، برفض طلب الأهلي المصري بتقديم موعد انطلاقة كأس الأمم الأفريقية، نادي ليفربول الإنجليزي، والذي كان يخشى من احتمال خسارة نجميه محمد صلاح وساديو ماني مبكراً، إذا تم تعديل موعد البطولة الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022، وتقدم الأهلي المصري، بطلب إلى «الكاف» بتقديم موعد انطلاق البطولة الأفريقية ليكون يوم 3 يناير المقبل، لتعزيز صفوفه بلاعبيه الدوليين في مشاركته في كأس العالم للأندية المقرر أن تبدأ في 3 فبراير 2022.

وكان ليفربول، يخشى من تقديم موعد البطولة الأفريقية حتى لا يفقد نجميه محمد صلاح وساديو ماني، وكذلك لاعب الوسط نابي كيتا، مبكراً وقبل مواجهته الصعبة ضد أحد منافسيه على اللقب، فريق تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج يوم 2 يناير المقبل.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية المقررة في الإمارات من 3 إلى 12 فبراير 2012، أي أن بطولة الأندية تبدأ قبل 3 أيام من انتهاء كأس الأمم الأفريقية، مع يعني أن الأهلي يمكن أن يشارك في مونديال الأندية من دون العديد من اللاعبين الرئيسيين.

فيما يثق يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن فريقه سيظهر بمستوى أكثر قوة في العام الجديد، بشرط أن يكون صلاح وماني، متاحين للمواجهة القوية مع تشيلسي، حسب ما أشارت صحيفة «الديلي ميل».

وسيكون ماني حاضراً في المباراة الأولى لكأس الأمم الأفريقية، عندما تلعب السنغال ضد زيمبابوي في 10 يناير المقبل، وصلاح حاضراً مع مصر عندما تبدأ مشوارها في كأس الأمم الأفريقية ضد نيجيريا بعد 24 ساعة.

وبعد رفض «الكاف» لطلب الأهلي، سيغيب صلاح وماني وكيتا، عن مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برينتفورد وكريستال بالاس، بالإضافة إلى مباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي ونصف نهائي كأس كاراباو في حال تمكنوا من ذلك.

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