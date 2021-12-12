المنتخب المصري يكشف تفاصيل إصابة الشناوي وحمدي فتحي

المصدر: البيان

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أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري، أن محمد الشناوي حارس المرمي وحمدي فتحي لاعب الوسط توجها عقب مباراة الأردن التي اقيمت السبت في دور الثمانية ببطولة كأس العرب لكرة القدم، إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة لإجراء أشعة للاطمئنان عليهما.

وقال العلا في تصريحات للحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، السبت، إن حمدي فتحي أصيب بشد في العضلة الخلفية مما استوجب تغييره.

وأضاف أن محمد الشناوي حارس المرمي اشتكي من ألم في فخذه.

وأوضح أنه على ضوء ما ستسفر عنه الأشعة سيتحدد مدى إصابة كل لاعب وموقفه من المباراة المقبلة والبرنامج العلاجي الواجب اتباعه، مشيرًا إلى أن كل ذلك سيتم الإعلان عنه صباح الأحد.

وفاز المنتخب المصري على نظيره الأردني 3 /1، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة حيث سيواجه المنتخب التونسي يوم الأربعاء المقبل.



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