اليمن يتأهل إلى نهائي غرب آسيا للناشئين بعد تخطيه سوريا (فيديو)

المصدر: البيان

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حجز المنتخب اليمني للناشئين مكانا له في نهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم المقامة في المملكة العربية السعودية، بعد تخطيه عقبة سوريا في دور الأربعة بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما السبت بمدينة الدمام، وسط حضور جماهيري كبير من الجالية اليمنية المتواجدة هناك.

وسجل هدفي المنتخب اليمني كل من، عبد الرحمن الخضر في الدقيقة 51، ومحمد البرواني في الوقت القاتل في الدقيقة 93، بينما أحرز هدف سوريا كاوا عيسى، في الدقيقة 69.

وواصل ناشئو اليمن عروضهم الكروية القوية بعد تحقيقهم الانتصار الثالث في هذه المسابقة بعدما كان قد تصدر بالعلامة الكاملة مجموعته الثالثة التي ضمت الى جانبه الاردن والبحرين.

وسيلاقي المنتخب اليمني في المباراة النهائية الفائز من مواجهة السعودية والامارات، التي تقام في وقت لاحق اليوم السبت.

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