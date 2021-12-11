الهلال السوداني يؤجر ملعبه بالدولار

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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أعلن نادي الهلال السوداني، عن طرقه أبواب الاستثمار في منشآته، لأول مرة في تاريخه، بالتركيز على استاده في مدينة أم درمان.

وقال الهلال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إنه قرر فرض رسوم قدرها 15 ألف دولار للمباريات الدولية، و5 آلاف دولار للمباريات المحلية، ولتدريبات الفرق ألفي دولار، و20 ألف دولار للاحتفالات والمهرجانات.

وأضاف إن هذه الرسوم المفروضة على الأنشطة داخل استاده، لا تشمل حضور الجماهير.

وأوضح أنه في حال حضور الجماهير، سيتحصل النادي على نسبة 30% من الدخل، أو عائدات الإعلانات في الاستاد.

وأكد الهلال أنه لجأ لتفعيل الاستثمار باستاده، ليحافظ على ملعبه ومرافقه الحيوية، ولمواكبة متطلبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، خصوصاً أن الفريق يشارك في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأتم النادي بأنه شرع في إنشاء الملعب الرديف، لتخفيف الضغط على الملعب الرئيسي.

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