45 % كأس العرب بطولة قوية

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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اعتبر 45% من المشاركين في استطلاع «البيان»، حول تقييم مستوى كأس العرب في الدوحة، أنها بطولة قوية، مقابل 38 %، اعتبروها متوسطة المستوى، و17 % أكدوا أنها ضعيفة. وعبر التصويت على موقع «البيان»، ذهبت نسبة 54 %من الأصوات المشاركين في الاستطلاع إلى اعتبارها أنها بطولة قوية، مقابل 36 % رأوا أنها متوسطة، و10% فقط اعتبروها ضعيفة، بينما اختلف التصويت عبر حساب البيان على «تويتر»، لتذهب 40 % من الأصوات إلى التأكيد أنها بطولة متوسطة المستوى مقابل 36 % رأوا أنها قوية، و24% أكدوا أنها بطولة ضعيفة.

وأكد حسن إسماعيل المشرف على حراس المرمى في أكاديمية نادي الشارقة ومدرب حراس منتخبنا الوطني الأول السابق، أن كأس العرب 2021، بطولة قوية ومثيرة منذ بدايتها وحتى نهاية الدور ربع النهائي واكتمال أضلاع المربع الذهبي، وأوضح أن إقامة البطولة تحت مظلة «فيفا»، ساعد على التعامل بجدية أكبر مع البطولة، إلى جانب المكافآت المالية الكبيرة للأبطال والمشاركين، زاد من حوافز المنافسة.

وأشار إلى أن غياب اللاعبين المحترفين في الملاعب الأوروبية، لم يؤثر كثيراً على الجوانب الفنية للبطولة، مع مشاركة لاعبين محليين حرصوا على تقديم أفضل ما لديهم، للاستفادة من فرصة كأس العرب في إثبات أحقيتهم بتمثيل منتخبات بلادهم.

ونوه إلى أن توقيت البطولة العربية كان مثالياً أيضاً، لأنه جاء قبل جولة مهمة من التصفيات الآسيوية والأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ما مثل دافعاً آخر للمنتخبات للمشاركة وتحقيق الاستفادة القصوى، وألمح إلى أن الدولة المضيفة نفسها استفادت كثيراً من تنظيم البطولة خلال الاطمئنان على جاهزيتها التنظيمية والفنية قبل استضافة المونديال، وأظهرت للعالم مدى قدرتها على إنجاحه، مع وجود زخم إعلامي عربي وعالمي غير مسبوق في تغطية البطولات العربية.

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