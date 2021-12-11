تعرف على رسالة رياض محرز لمنتخب الجزائر قبل مواجهة المغرب

المصدر: وكالات

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وجه الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي، رسالة دعم لزملائه في منتخب بلاده قبل المواجهة المرتقبة أمام المغرب، مساء اليوم السبت، ضمن الدور ربع النهائي من كأس العرب.

ونشر رياض محرز صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، للاعبي منتخب الجزائر، وهم يؤدون النشيد الوطني "قسما" قبل مباراة مصر الماضية، وعليها علم كبير للجزائر، وعلق على الصورة بـ"إيموجي" علم الجزائر والقلب والقوة، في إشارة إلى مساندته القوية لكتيبة مجيد بوقرة خلال مباراة المغرب المرتقبة .

ويواجه منتخب الجزائر نظيره المغربي مساء اليوم السبت، على استاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم، المقامة حاليا في دولة قطر.

وسيكون الفائز من مواجهة منتخبي الجزائر والمغرب على موعد في الدور قبل النهائي مع منتخب قطر، الذي بلغ الدور ذاته على حساب منتخب الإمارات بعد فوزه عليه في "الديربي الخليجي" الذي جمعهما يوم أمس الجمعة.

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