حنبعل والسير على خطى بوغبا

المصدر: إيهاب زهدي

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واصل المنتخب التونسي نتائجه الإيجابية في كأس العرب، بعد فوزه على المنتخب العماني أمس، وحجز مقعده في الدور نصف النهائي، منتظراً المواجهة المرتقبة مساء اليوم، بين مصر والأردن، لتحديد منافسه في المربع الذهبي.

ولم يكن الفوز على منتخب عمان سهلاً على لاعبي تونس الذين تقدموا بهدف سيف الدين الجزيري، لكنهم تلقوا هدف التعادل بصاروخية من أرشد العلوي، قبل أن يتمكن القائد يوسف المساكني من منح التقدم مرة أخرى للمنتخب التونسي.

واعتبر نجم منتخب تونس حنبعل المجبري، في حديثه مع موقع الاتحاد الدولي للكرة (فيفا)، بعدما لعب كل المباريات كأساسي في كأس العرب، بأن المنتخب التونسي أظهر صلابة كبيرة، خصوصاً بعد تلقي هدف التعادل العماني.

وقال لاعب مانشستر يونايتد: «لم يكن لدينا وقت لكي يتسرب إلينا الشك، لأن ردة فعلنا كانت سريعة جداً، وتمكن قائد المنتخب المساكني من تحمل المسؤولية وسجل الهدف الثاني الذي منحنا الفوز، ولهذا علينا أن نشكره ونشكر جميع اللاعبين على المجهودات الكبيرة التي بذلوها».

ونام لاعبو منتخب تونس بأريحية أمس، بعد ضمان التأهل إلى الدور المقبل، وسيشاهدون بهدوء مباراة المنتخبين المصري والأردني على ملعب استاد الجنوب، وهي المباراة التي ستحدد من سيواجه تونس في الدور نصف النهائي.

وتحدث حنبعل عن المنافس المرتقب والمباراة: «لا نعلم بعد من سنواجه في نصف النهائي، لأن المباراة بين مصر والأردن لم تلعب بعد، ولذا سنقوم بمشاهدة المباراة بين مصر والأردن للوقوف على إمكانياتهما، والأفضل هو الذي سيفوز، ولكن نحن كمنتخب تونس نطمح دائماً لمواجهة الأفضل لكي نكون من بين أفضل المنتخبات».

أما بخصوص هدف المنتخب التونسي في هذه البطولة، فقال «هدفنا الفوز باللقب وحمل كأس العرب، لأننا لم نأت إلى هنا من أجل السياحة، بل من أجل التتويج، وعلينا المواصلة بهذه الطريقة لغاية المباراة النهائية».

وكان المجبري من بين مفاتيح تألق «نسور قرطاج» في البطولة العربية، وهو لاعب شاب لم يتجاوز الـ18 عاماً من عمره، ويلعب لنادٍ كبير مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ لعب للفئات الشابة لـ«الشياطين الحمر»، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول عندما فاز مانشستر يونايتد 2-1 على وولفرهامبتون في المباراة الأخيرة من الموسم الماضي، حيث حل بديلاً لخوان ماتا في الدقيقة 82.

وبما أن الجميع يشبه طريقة لعبه بنجم مانشستر بوغبا، ويراه الكثيرون أنه خليفته في «الشياطين الحمر»، تحدث حنبعل عن ذلك قائلاً: «أتدرب مع بوغبا في غالب الأحيان وأحترمه كثيراً، هو لاعب رائع ومن أحسن لاعبي الوسط في العالم، وأتعلم منه يومياً، ولما لا أصل إلى مستواه وربما حتى تجاوزه مستقبلاً».

وهل يحلم اللاعب الشاب بالعودة إلى قطر بعد سنة للمشاركة في نهائيات كأس العالم، أجاب قائلاً: «حلم وليس فقط هدف نريد تحقيقه، وكل واحد يحلم بالعودة بعد سنة إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم، وسنواصل العمل، ومن جهتي سأعمل بجد كي أكون ضمن التشكيلة، ولم لا الحصول على دقائق كأساسي مع المنتخب التونسي».

ووجه حنبعل رسالة إلى الجماهير التونسية، قائلاً: «نشكر كثيراً الجماهير التونسية التي حضرت بقوة في مباراة الأمس، وكادوا يملأون كل المدرجات، والشكر لهم لأنهم ساندونا سواء في الأوقات الصعبة أم في أوقات الفرحة».

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