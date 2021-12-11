كورونا يضرب منتخب الأردن قبل مواجهة مصر

المصدر: البيان

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أكد العراقي عدنان حمد مدرب المنتخب الأردني لكرة القدم صعوبة مباراة فريقه أمام المنتخب المصري في دور الثمانية ببطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

وكشف «حمد» أن الأردن سيخوض اللقاء ناقصا بسبب إصابات كورونا وإصابات الملاعب، التي تعرض لها بعض لاعبي فريقه، حيث سيفتقد خلالها عناصر مهمة.

وقال مدرب المنتخب الأردني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم الجمعة: «للمنتخب الأردني عدد من الأهداف يسعى لتحقيقها خلال مشاركته في هذه البطولة، وتحقق أحدها وهو الوصول إلى دور الثمانية».

وشدد على أن المنتخب الأردني سيكون حاضرًا في مباراة الغد بدنيًا وذهنيًا حتى يحقق الفوز والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

وأوضح مدرب الأردن أن مشاركة المنتخب في البطولة تأتي ضمن برنامجه الاعداد والتحضير للمنافسات المقبلة للمنتخب الذي يمر بفترة جيدة.

وأشار إلى أن مباريات الأدوار الإقصائية بخروج المهزوم تختلف بشكل كبير عن مباريات دور المجموعات، وأن ظروف مباراة الغد تحتم على منتخب الأردن خوض المباراة بالعديد من الاحتمالات من حيث الخطة التي سيلعب بها اللقاء.

ولفت الى انه استلم مهمة تدريب المنتخب قبل 4 أشهر وعمل على اعداده بشكل جيد من خلال خوض بعض المباريات التحضيرية التي أشرك فيها عددا كبيرا من اللاعبين، وخلال هذه البطولة يعمل على الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023 بالصين.

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