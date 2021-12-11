الأبيض يودع كأس العرب بخماسية

المصدر: دبي - العوضي النمر

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ودع منتخب الإمارات بطولة كأس العرب بعد أن تلقى خسارة مؤلمة من قطر بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة ربع النهائي التي أقيمت بينهما على ملعب استاد البيت بالعاصمة الدوحة، ليعود الأبيض إلى البلاد، فيما يلتقي قطر مع الفائز من مباراة المغرب والجزائر في لقاء قوي يقام بينهما يوم الأربعاء المقبل.

على الرغم من استحواذ الأبيض على مجريات الشوط الأول إلا أن الفريق دفع ثمن تعدد الأخطاء الفردية للمدافعين والحارس غالياً، حيث استغل فريق قطر ارتباك لاعبينا واعتمد على الهجمات السريعة من الجهة اليسرى والاختراق من العمق، مما كلف الأبيض خمسة أهداف خلال الشوط.

الأهداف

بعد 7 دقائق تقدم أكرم عفيف بكرة ارتبك فيها مهند العنزي وسدد عفيفي تجاه المرمى حاول علي سالمين انقاذها ولكنه أكملها داخل المرمى

وبعد 28 دقيقة يحتسب الحكم ركلة جزاء نتيجة لمس محمود خميس للكرة داخل المنطقة يحرز منها المعز علي الهدف الثاني لقطر.

شهدت الدقيقة 35 عرقلة الحارس علي خصيف للمهاجم القطري المعز علي ويلجأ الحكم لتقنية الفيديو ويسدد بوعلام خورخي الهدف الثالث لقطر.

وفي الدقيقة 44 يسجل عبد العزيز حاتم الهدف الرابع لمنتخب قطر بتسديدة قوية تسكن شباك علي خصيف، وقبل صافرة الشوط الأول يسجل المعز علي الهدف الخامس للعنابي القطري.

مع بداية الشوط الثاني أجري المدرب فان مارفيك 3 تغييرات بمشاركة شاهين عبد الرحمن بديلاً لمهند العنزي وخليل إبراهيم بديلاً لعلي سالمين وعلي مبخوت بديلاً لعلي صالح، بهدف تعزيز أداء الأبيض، ونشط أداء الأبيض بعض الشيء، ولكن من دون خطورة حقيقية على المرمى القطري باستثناء بعض المحاولات الفردية لطحنون الزعابي وعلي مبخوت، وعاد المدرب ليشرك محمد برغش بديلاً لمحمود خميس ومحمد جمعة بديلاً لزميله تيغالي، واستمر الوضع على ما هو عليه إلى أن أطلق الحكم صافرة النهاية ليسود الحزن الجماهير الإماراتية لتلك الخسارة المؤلمة.

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