العلوي يسعى لمواصلة التميز على ملاعب كأس العالم 2022

المصدر: ايهاب زهدي

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كانت ساعة استاد أحمد بن علي في مدينة الريان، تشير إلى مرور 40 دقيقة و20 ثانية، على انطلاق مواجهة عمان والبحرين في ختام مباريات الفريقين في المجموعة الأولى من كأس العرب لكرة القدم، عندما وصلت الكرة إلى صلاح اليحيائي على الجهة اليمنى، ويرسل تمريرة وصلت إلى المتقدم من الخلف عبد الله فواز، والذي أطلق تسديدة قوية أبعدها الحارس البحريني سيد محمد جعفر.

إلا أن الكرة ارتدت مجدداً نحو فواز، والذي ارتأى هذه المرة لعب كرة عرضية قصيرة داخل المنطقة نحو زميله المنذر العلوي، والذي ارتقى عالياً وسط عمالقة الدفاع البحريني، ليسجّل برأسه هدف التقدم للمنتخب العماني، وليفتتح التسجيل في المباراة التي ختمها منتخب بلاده بالفوز بثلاثية نظيفة وبطاقة التأهل نحو ربع النهائي.

ولا يعتبر تسجيل الأهداف المهمة غريباً على العلوي، بعدما سجل 5 أهداف، مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢، كان آخرها بمواجهة أستراليا، وحمل هدفه أمام البحرين رمزية كبيرة باعتباره ثالث هدف يسجله في أحد الملاعب، والتي تستضيف نهائيات العرس العالمي العام المقبل.

ففي أكتوبر 2019، سجل العلوي هدفاً لا ينسى وبطريقة أكثر من رائعة بمواجهة المنتخب القطري في تصفيات كأس العالم، على استاد الجنوب قبل أن يزور شباك المنتخب الأسترالي بعد سنة، على استاد خليفة الدولي ليكون هدفه يوم الاثنين الماضي، على استاد أحمد بن علي ثالث الأهداف التي يسجلها على أحد ملاعب مونديال ٢٠٢٢.

وقال العلوي لموقع الاتحاد الدولي للكرة «فيفا»، عن تسجيل الأهداف على الاستادات التي ستستضيف نهائيات كأس العالم: «فخر كبير أن أسجل أهدافاً على الملاعب التي ستستضيف نهائيات كأس العالم، ومجرد اللعب على هذه الملاعب الرائعة، أمر محفز ويعطينا دافعاً أكبر من أجل تقديم أداء كبير، وأتمنى أن نستطيع مواصلة الأداء المميز على هذه الملاعب ولم لا، نكون متواجدين هنا العام المقبل».

ولا يزال المنتخب العماني، يملك حظوظاً في سباق التأهل نحو كأس العالم ٢٠٢٢، حيث يحتل حالياً المركز الرابع في المجموعة الثانية قبل 4 مباريات من ختام التصفيات، ولكن يجب على العلوي ورفاقه، التفكير أولاً بمباراة اليوم الجمعة، في ربع نهائي كأس العرب أمام المنتخب التونسي، على استاد المدينة التعليمية، ومحاولة الوصول إلى أبعد مدى ممكن في البطولة.

وقال العلوي الذي يبلغ طوله 166 سنتيمتراً، عن الهدف الذي سجله أمام البحرين: «بصراحة لم أتوقع أن أسجل بالرأس، نظراً لقصر قامتي، ولكن كان لدي رغبة كبيرة من أجل التسجيل بأي طريقة ممكنة وجاء الهدف برأسي، ولدينا رغبة كبيرة من أجل إسعاد الجماهير العمانية، وأتمنى بأن نستطيع مواصلة التألق في المباراة المُقبلة أمام المنتخب التونسي».

ولدى سؤاله عن مدى رغبته بمواصلة التسجيل على استادات كأس العالم، قال العلوي: «بكل تأكيد لدي رغبة كبيرة من أجل مواصلة الأداء القوي والتسجيل، وأتمنى أن أستطيع ذلك من أجل مساعدة المنتخب في تخطي عقبة تونس، ومواصلة المشوار بنجاح في البطولة».

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