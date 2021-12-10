5 وجوه جديدة تطمع في كأس العرب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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من بين منتخبات الدور ربع النهائي في بطولة كأس العرب 2021 في قطر، 5 منتخبات لم يسبق لها التتويج باللقب العربي طوال تاريخ البطولة الممتد منذ النسخة الأولى عام 1963.

واللافت أن بطاقات الوصول إلى ربع النهائي، توزعت بالتساوي بين عرب آسيا وأفريقيا، ما يعني أن حظوظ منتخبات القارتين أيضاً، متساوية في بلوغ الدور نصف النهائي، عندما تتواجه تلك المنتخبات اليوم وغداً، في مباريات الدور ربع النهائي.

ومن غرب آسيا، نجحت 4 منتخبات في التأهل للدور ربع النهائي، وهي قطر وعمان عن المجموعة الأولى، والإمارات عن المجموعة الثانية، والأردن عن المجموعة الثالثة.

ومن شمال أفريقيا، تأهلت 4 منتخبات للدور ربع النهائي، وهي تونس عن المجموعة الثانية، والمغرب عن المجموعة الثالثة، ومصر والجزائر عن المجموعة الرابعة.

وخلال تاريخ البطولة، لم يتوج باللقب من المنتخبات الثمانية، سوى 3 منتخبات، وهي تونس نسخة 1963، والتي ودعت البطولة من دور المجموعات في مشاركتها الثانية عام 1988.

وتوجت مصر بطلة لنسخة 1992، فيما حققت المركز الثالث عام 1988، وودعت كأس العرب من دور المجموعات في نسختي عامي 1998 و2012، وتوجت المغرب بطلة لنسخة 2012، وودعت البطولة من دور المجموعات عام 1998، ومن الدور نصف النهائي عام 2002.

أما المنتخبات الخمسة الأخرى، فلم يسبق لها التتويج باللقب، فالمنتخب الإماراتي، شارك مرة واحدة فقط من قبل في البطولة العربية، وذلك في نسخة 1998، وحقق المركز الرابع.

وشاركت قطر مرتين في نسختي 1985 و1998، وحققت المركزين الرابع والثاني، وشاركت سلطنة عمان، مرة واحدة في نسخة 1964، وخرجت من دور المجموعات.

ويعد المنتخب الأردني، الأكثر مشاركة في البطولة من بين منتخبات ربع النهائي، إذ شارك 8 مرات، وأفضل ما حققه كان المركز الرابع في نسخة 1988.

كما خرج المنتخب الأردني من الدور نصف النهائي لنسخة 2002، فيما ودع من دور المجموعات في نسخ أعوام 1963، 1964، 1966، 1985، 1992 و1998، بينما شاركت الجزائر مرتين في نسختي 1988 و1998، وودعت البطولة من دور المجموعات.

وتجدر الإشارة إلى أن مباريات الدور ربع النهائي، تنطلق اليوم الجمعة، عندما تلتقي سلطنة عمان، ثاني المجموعة الأولى، مع تونس، أولى المجموعة الثانية، وفي الأمسية ذاتها، تتقابل قطر، المضيفة، وأول المجموعة الأولى، مع الإمارات، ثاني المجموعة الثانية.

أما منتخب الأردن، ثاني المجموعة الثالثة، فيتقابل غداً السبت، مع مصر، متصدرة المجموعة الرابعة، وتجمع آخر مباريات الدور ربع النهائي، بين المغرب، متصدرة المجموعة الرابعة، والجزائر، ثانية المجموعة الثالثة.

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