محمد صلاح مطلوب في الزمالك

المصدر: وكالات

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وجه قائد نادي الزمالك السابق، خالد الغندور، رسالة إلى نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، طالبه فيها بختم مسيرته بألوان الفريق الأبيض.

ونشر الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، صورة معدلة لصلاح وهو يرتدي قميص الزمالك وكتب: "أتمنى في سن 38 عاما أن تختم مسيرتك الكروية في الزمالك، النادي الذي تحبه منذ الطفولة".

وطالب الغندور، صلاح بعدم الالتفات لمن يقيمونه "حسب المزاج"، مضيفا: "صلاح أنت أفضل لاعب في العالم".

يذكر أن صلاح البالغ عمره 29 عاما، لم يلعب لقطبي الكرة المصري، الزمالك والأهلي، حيث بدأ مسيرته من المقاولون العرب، ومنه إلى بازل السويسري، ليبدأ رحلته في أوروبا حيث تناقل بين عدة أندية قبل أن يحط رحاله في نادي ليفربول في العام 2017.

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