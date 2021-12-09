منتخب الإمارات يُكمل تحضيراته لمواجهة قطر

المصدر: البيان

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يخوض منتخبنا الوطني مباراة مصيرية أمام نظيره القطري في ربع نهائي بطولة كأس العرب فيفا 2021، في الحادية عشر من مساء الجمعة باستاد البيت بالعاصمة الدوحة، وتعد المباراة جواز مرور إلى نصف النهائي الذي يتأهل إليه الفائز من هذه المباراة ليواجه الفائز من لقاء المغرب والجزائر.

وأكمل الأبيض تحضيراته لهذه المواجهة بأداء تدريبين عقب لقاء تونس في مرحلة المجموعات، وضع من خلالهما الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارفيك اللمسات الأخيرة على تشكيلة المباراة، واختبر الخطة الفنية التي سيخوض بها اللقاء.

وشهدت تحضيرات المنتخب للمباراة مشاركة جميع اللاعبين, الذين تدربوا بروح معنوية عالية وحماس كبير، وأكدوا جاهزيتهم الكاملة للقتال من أجل الفوز والعبور إلى نصف النهائي.

من جانبه حرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بالصورة المناسبة للقاء القادم .

وليد عباس: الفوز مطلوب واللاعبون سيقاتلون من أجله

حث وليد عباس لاعب منتخبنا الوطني الذي يغيب عن لقاء الجمعة زملاءه على القتال بقوة من أجل تحقيق الفوز في مباراة ربع النهائي أمام قطر، مؤكداً أن الجميع يدركون أهمية المباراة وصعوبتها في ذات الوقت، خاصة وأن المنافس هو صاحب الأرض وسيكون مدعوماً بمساندة جماهيرية كبيرة .

واعتبر وليد المواجهة طريق الاتجاه الواحد، باعتبار أن الفائز سيتأهل إلى نصف النهائي فيما يغادر الخاسر البطولة، وهو الأمر الذي يزيد من أهمية المباراة ويضاعف صعوبتها، وتمنى اللاعب أن يوفق مع زملائه في تحقيق انتصار يمكن الأبيض من مواصلة مشواره في هذه البطولة الكبيرة.

وحول استعدادات المنتخب للقاء قال وليد: "تحضيراتنا لهذه المباراة سارت بصورة طبيعية من خلال التدريبات اليومية بعد راحة لمدة 24 ساعة عقب لقاء تونس، الجهاز الفني بذل جهداً كبيراً في تجهيز كل العناصر الموجودة، وجميع اللاعبين جاهزون ورهن إشارة المدرب".

علي سالمين: نطمح لمواصلة المشوار وهدفنا نصف النهائي

أوضح علي سالمين لاعب منتخبنا الوطني أنهم يسعون لتحقيق هدف التأهل إلى نصف النهائي، عندما يواجهون منتخب قطر مساء الجمعة في ربع نهائي بطولة كأس العرب، مؤكداً أن جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد وفي كامل الجاهزية للقاء المهم الذي يجمع المنتخبين الخليجيين.

وحول الأجواء في أروقة المنتخبات وتحضيراته للقاء قال سالمين: "الأجواء أكثر من رائعة والروح المعنوية عالية في أوساط اللاعبين، والجميع حريصون على تقديم مستوى جيد وسيجتهدون لتحقيق النتيجة المطلوبة، لن ندخر جهداً في سبيل الوصول لهدفنا ونأمل أن يوفقنا الله".

واختتم سالمين حديثه بتقديم الشكر لجماهير كرة القدم الإماراتية التي ظلت تساند المنتخب في كل الأوقات وتحت كل الظروف، مؤكداً أن وقفتها القوية خلف الأبيض مطلوبة بشدة في المباراة المقبلة، وقال: "ليس لدينا شك في اننا سنحصل على الدعم المطلوب من جماهيرنا، كانوا معنا دائماً ولن يتخلفوا في مثل هذا الموعد المهم".

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