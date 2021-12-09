راشد بن حميد يطالب "الأبيض" بتقديم أداء مميز في ربع نهائي كأس العرب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

طالب الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم لاعبي المنتخب الوطني بتقديم أفضل أداء أمام المنتخب القطري من أجل خطف بطاقة التأهل لمباراة نصف النهائي، مشيداً بالمستوى الطيب الذي قدمه الأبيض في مرحلة المجموعات والتأهل إلى ربع النهائي، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه بنجوم المنتخب عبر تقنية الاتصال المرئي أمس .

ودعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال حديثه مع اللاعبين إلى ضرورة التركيز طوال المباراة وتقديم أداء مميز، مجدداً ثقته الكبيرة في كل عناصر المنتخب، وفي قدرتهم على انجاز الهدف، مشيراً إلى أن الأبيض يملك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على إسعاد الجماهير.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: " إن اتحاد الكرة كان ومازال يعمل على توفير كل مقومات النجاح للمنتخبات الوطنية، مؤكداً أن المنتخب على رأس أولويات الاتحاد في المرحلة الحالية والمقبلة، متمنياً أن يحقق الأبيض التطلعات ويمضي في هذه البطولة إلى أبعد مدى."

وأثنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على جماهير كرة القدم الإماراتية التي تحرص دائماً على تشجيع اللاعبين، مشيداً بوقفتها القوية خلف الأبيض والدور الكبير الذي تلعبه في تشجيع اللاعبين على تقديم أفضل مستوى، آملاً أن يوفق اللاعبون في تحقيق النتيجة المرجوة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز