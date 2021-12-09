مكافآت كأس العرب أغلى من نظيرتها ببطولتي آسيا وأفريقيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تفوقت مكافآت بطولة كأس العرب الجارية حالياً بقطر على قيمة بطولتي كأس آسيا وبطولة الأمم الأفريقية، حيث تصل قيمة المكافآت التي تحصل عليها المنتخبات المشاركة في البطولة العربية إلى 25 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة جوائز بطولة كأس آسيا 15 مليون دولار مقابل 14 مليون دولار للبطولة الأفريقية.

وضمنت المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب «فيفا 2021» وهي: الإمارات والجزائر والمغرب وتونس وعمان وقطر ومصر والأردن الحصول على مبلغ مالي قدره مليون دولار لكل منتخب مقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيث يتم منح مليون دولار للمنتخبات التي ستتأهل إلى الدور الثاني من البطولة، و750 ألف دولار للمنتخبات التي تغادر المنافسة العربية من دورها الأول، يذكر أن بطل الدورة سيحصل على مبلغ 5 ملايين دولار، مقابل 3 ملايين دولار للوصيف، كما يحصل صاحب المركز الثالث على نفس جائزة صاحب المركز الثاني، ويحصل الفائز بكأس آسيا على مبلغ على 5 ملايين دولار ، أما الفائز باللقب الأفريقي فيحصل على 4.5 ملايين دولار.

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