تعرف على طريق مصر لنهائي كأس العرب

المصدر: البيان

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اقتنصت مصر تعادلا ثمينا من الجزائر 1-1 وحسمت صدارة المجموعة الرابعة لصالحها بفضل اللعب النظيف بعدما تساويا نقاطا (7 لكل منهما)، وأهدافا (7 لكل منهما أيضا مع استقبال شباك كل منهما هدفا واحدا).

ونالت الجزائر ست بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوين، بينهما واحدة من بطاقتين صفراوين في المباراة ضد لبنان في الجولة الثانية، وأخرى مباشرة في مباراة مصر أمس، فيما نالت مصر 6 بطاقات صفراء.

وحصل المنتخب المصري على جائزة التأهل إلى الدور ربع النهائي للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021 المقامة حاليا في قطر، والتي رصدتها اللجنة المنظمة وقدرها 750 ألف دولار.

وبفضل تصدره للمجموعة الرابعة، تفادى منتخب مصر مواجهة المغرب، أحد أبرز المرشحين للقب، في الدور ربع النهائي، كما سيتجنب "الفراعنة" مواجهة منتخب البلد المنظم قطر في المربع الذهبي، في حال تأهلهما معا إلى هذا الدور.

وسيواجه منتخب مصر في الدور ربع النهائي نظيره الأردني، وفي حال تخطي "النشامى"، سيضرب "الفراعنة" مواعد في نصف النهائي مع الفائز من مباراة منتخبي تونس وعمان.

وإذا أكمل "الفراعنة" مشوارهم إلى نهائي كأس العرب، فإنهم سيقابلون المتأهل من مباراة نصف نهائي الجانب الآخر، الذي يلتقي فيه الفائز من مواجهة المغرب والجزائر في ربع النهائي مع الفائز من مواجهة قطر والإمارات في الدور نفسه.

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