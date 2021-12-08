تعرف على ردة فعل حارس مرمى منتخب مصر الشناوي بعد الحجز على ممتلكاته

المصدر: البيان

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كشف مصدر مُقرب من محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنتخب المصري، عن رد فعل الحارس بعدما فوجئ بقرار صادر من محكمة الاستئناف بالحجز على ممتلكاته على ممتلكاته حتى سداد مبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه لصالح وليد عبد الهادي وكيل أعماله السابق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـصحيفة «الوطن سبورت»: «محمد الشناوي، غير منزعج من القرار الصادر، لا سيما أنه يعلم أن هناك خطوات قانونية، سيتخذها من أجل إيقاف الحكم الصادر».

وأكمل: «محمد الشناوي، يتواجد الآن في أحد المولات بقطر، لا سيما أنه حصل على راحة من قبل الجهاز الفني، عن المشاركة في تدريبات اليوم، بسبب المجهود الكبير الذي قدمه جميع اللاعبين أمام الجزائر أمس، وهو لا يلتفت إلى ملف وكيله القديم».

يذكر أن محمد الشناوي، نجح في قيادة المنتخب الوطني، إلى الصعود إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، بأول المجموعة، بعد التعادل أمس أمام الجزائر 1-1، على أن يواجه الفراعنة منتخب الأردن، يوم السبت المُقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً في دور ربع النهائي.

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