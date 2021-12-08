تفاصيل قضية الحجز على أموال محمد الشناوي حارس مرمى مصر

المصدر: البيان

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كشف محمد واصل المحامي الخاص بحارس منتخب مصر والنادي الأهلي محمد الشناوي تفاصيل القرار الصادر من محكمة الاستئناف بالحجز على ممتلكات حارس القلعة الحمراء، بعد مطالبة وليد عبد الهادي وكيله السابق، بسداد ما يقارب مليون و650 ألف جنيه كعمولة له.

وأكد محمد واصل محامي محمد الشناوي إن هذا الحكم ليس نهائيا، وهناك إجراءات أخرى نتخذها في الوقت الحالي تجاه هذه القرار، وفقا لصحيفة الوطن.

وأضاف واصل: «كل الأرقام التي تداولتها المواقع الإخبارية سواء على لسان أشخاص أو غير ذلك كلها غير حقيقية بالمرة، ونحن لا نتحدث إلا بعد أن نتخذ كافة الإجراءات الرسمية وبعدها ننتظر الحكم النهائي من القضاء المصري العادل».

وتابع: «نحن نحترم أحكام القضاء ولا تعليق عليها، لكن هناك كواليس لم تظهر حتى الآن إلى العلن وهناك أرقام مفبركة تنشر وبعض التكهنات ولكن لن نرد عليها الآن، إلا بعد الحكم النهائي».

وكان محمد الشناوي قد تلقى اتصالا من أسرته صباح اليوم يخطره بقدوم محضر إلى منزله للحجز على ممتلكات منزله بسبب الحكم الصادر لوليد عبد الهادي وكيله السابق.

الجدير بالذكر، أن هذه الأزمة تعود إلى رفض محمد الشناوي دفع مستحقات وكيله وليد عبد الهادي على عملية انتقاله إلى صفوف الأهلي، منذ 5 سنوات، الأمر الذي جعله يلجأ لمقاضاة اللاعب.

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