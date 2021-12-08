مدرب السودان: نستحق ركلة جزاء أمام لبنان

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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أكد الفرنسي هوبير فيلود، المدير الفني لمنتخب السودان، أن لاعبيه نجحوا في تغيير صورتهم أمام لبنان، بعد الأداء الباهت الذي ظهروا به في مباراتي الجزائر ومصر بأول جولتين من دور المجموعات.

وذكر أن منتخب السودان «كان يستحق نتيجة أفضل» من الخسارة 1-0 أمام لبنان، في ختام مبارياتهم بدور المجموعات، لبطولة كأس العرب.

وقال فيلود في مؤتمر صحفي عقب المباراة: اليوم أظهرنا الوجه الحقيقي لمنتخب السودان، فقد لعبنا ضد لبنان برغبة كبيرة في تقديم الأفضل، لكن الشيء المؤسف أننا كنا نستطيع تسجيل هدف، ولا أفهم التحكيم، وأظن أن البطاقة الحمراء كانت قاسية، ولا أفهم قضية تقنية الفار، كنا نستحق ركلة جزاء بعد إصابة أحد لاعبينا داخل الصندوق، لكن الحكم لم يراجع تقنية الفيديو. وعموماً المنافسة في كأس العرب كانت معقدة بالنسبة لنا بسبب التحكيم.

أكد على تقديم المنتخب مباراة جيدة وأن الأداء كان متساوياً مع لبنان، كما أننا أهدرنا عدداً من الفرص، نافياً تأثير شائعة إقالته على المنتخب وقال: لا أظن أن شائعات إقالتي أثرت على المنتخب، اللاعبون لا يطلعون على الصحافة السودانية ولا يركزون على ما يثار في الإعلام.

ومضى في حديثه: وضعنا برنامج التحضير لكأس أمم أفريقيا، وأنتظر التأكيد من مسؤولي الاتحاد السوداني لكرة القدم.

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