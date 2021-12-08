مؤمن زكريا يوجه رسالة لعمرو السولية

المصدر: البيان

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وجه مؤمن زكريا لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي المصري رسالة إلى صديقه اللاعب عمرو السولية لاعب منتخب مصر بعد الهدف الذي أحرزه في شباك منتخب الجزائر.

ونشر مؤمن زكريا عبر صفحته على «تويتر» صورة لعمرو السولية وهو يحتفل بالهدف على طريقته المشهورة، وعلق عليها: أخويا.

وتعادل مصر أمام الجزائر 1-1 في ختام مبارياتهما في دور مجموعات كأس العرب، ولكن الفراعنة تصدروا المجموعة الرابعة بفضل نقاط اللعب النظيف.

وفي تصريحات عقب نهاية المباراة قال السولية "أود أن أشكر اللاعبين على الروح والمجهود المبذول، كنا نلعب ضد أحد أقوى المنتخبات الغربية والإفريقية".

وأضاف السولية "كان لدينا الروح والرغبة من أجل الحصول على المركز الأول، لا يوجد منافس سهل في البطولة ونحترم جميع المنافسين ومنتخب الأردن منتخب كبير وسنعمل من أجل الفوز عليه".

كأس العرب: الترتيب النهائي للمجموعات



في ما يلي الترتيب النهائي للمجموعات بعد الجولة الأخيرة من الدور الأول في كأس العرب في كرة القدم:

*المجموعة الأولى الترتيب

(لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. قطر 3 3 0 0 6 1 9

2. عمان 3 1 1 1 5 3 4

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3. العراق 3 0 2 1 1 4 2

4. البحرين 3 0 1 2 0 4 1

*المجموعة الثانيةالترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. تونس 3 2 0 1 6 2 6

2. الإمارات 3 2 0 1 3 3 6

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3. سوريا 3 1 0 2 4 4 3

4. موريتانيا 3 1 0 2 3 7 3

*المجموعة الثالثةالترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. المغرب 3 3 0 0 9 0 9

2. الأردن 3 2 0 1 6 5 6

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3. السعودية 3 0 1 2 1 3 1

4. فلسطين 3 0 1 2 2 10 1

*المجموعة الرابعةالترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. مصر 3 2 1 0 7 1 7

2. الجزائر 3 2 1 0 7 1 7

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3. لبنان 3 1 0 2 1 3 3

4. السودان 3 0 0 3 0 10 0

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