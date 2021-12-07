الموافقة على طلب شداد ضد لجنة الأخلاقيات

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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وافقت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) على طلب انضمام الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني السابق، والدكتور حسن برقو عضو المجلس السابق، إلى قضية استئناف الدكتور معتصم جعفر ونائبه أسامة عطا المنان ضد لجنة الأخلاقيات، التي أبعدتهما عن الانتخابات الأخيرة، وأعادتهما (كاس) مؤقتاً، وفاز فيها الدكتور كمال شداد والدكتور حسن برقو، ومن المقرر أن تقوم المحكمة بإرسال خطاب إلى اتحاد الكرة بذلك.

وكان الاتحاد قد رفض طلب الدكتور كمال شداد والدكتور حسن برقو، الانضمام للقضية بعد أن أخطرتهما (كاس) بالطلب، فيما رفض طه فكي الرئيس المكلف للاتحاد السوداني لكرة القدم تحمل مسؤوليته كرئيس لبعثة المنتخب السوداني إلى الدوحة، وتبرأ من نتائج المنتخب في بطولة كأس العرب فيفا للمنتخبات.

وقال إنهم ليس لهم علاقة بإعداد المنتخب للبطولة ووجدوه جاهزاً وعملوا على استقباله بعد عودته من المغرب، وقال إن اللاعبين تسلموا حوافز التأهل للبطولة، وتعرض فكي لهجوم من الجمهور على مواقع التواصل، وطالبوه بتحمل المسؤولية، لأن اتحاده مسؤول عن النتائج، وتلك الفوضى التي صاحبت سفر البعثة إلى الدوحة، ويجب أن يكون شجاعاً بدلاً من الهروب.

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