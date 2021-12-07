سعود المعلا يبحث تطوير لعبة الشطرنج في السعودية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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استقبل الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي للشطرنج بمقر الاتحاد العربي للشطرنج بالشارقة الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج الذي بحث معه سبل التعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج والعمل مع الاتحاد العربي من أجل دفع وتطوير العمل في الاتحاد السعودي للشطرنج والاستفادة من تجربة نادي الشارقة في العمل مع الأندية والأكاديميات لإدخال اللعبة ونشرها ضمن جميع مدن المملكة العربية السعودية وممارستها لعبة ثقافية وفكرية تنمي العقل والذكاء لدى الناشئة وتم الاتفاق على تطوير العمل والتعاون المشترك لتطوير اللعبة ضمن منظومة الاتحاد العربي للشطرنج وأبدى رئيس الاتحاد السعودي رغبته في تبادل الزيارات وتطوير الحركة الشطرنجية السعودية.

ونوه رئيس الاتحاد العربي للشطرنج إلى ضرورة الاستفادة من المكاسب التي حققها الاتحاد السعودي للشطرنج بتنظيمه بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج السريع والخاطف في نسخها الثلاث على مستوى العالم والاستفادة من خبرات المملكة في هذا الشأن.

كما تم الاتفاق على ضرورة دعم إبراز كوادر فنية جديدة على مستوى المملكة العربية السعودية والعالم العربي وتنظيم دورات للمدربين وللمنظمين والحكام في السعودية.

وأشار المعلا في اللقاء إلى أن الابتكار والتميز شعار دائم لنادي الشارقة للشطرنج والاتحاد العربي للشطرنج موضحاً أن هذا اللقاء الودي استهدف القيام بتحديد أطر التعاون والانسجام مع أهل الخبرات والتشاور معهم في شؤون وقضايا التطوير الشامل للعبة وتعميم تجربة الإمارات التي أدت إلى زيادة عدد الأندية إلى 17 نادٍ على مستوى الدولة.

وأهدى الشيخ سعود المعلا عبدالله الوحشي درع النادي والاتحاد العربي تقديراً لجهوده الكبيرة.

وتقدّم رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج بالشكر والتقدير للشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا ولأعضاء مجلس إدارة النادي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة معرباً عن سعادته الكبيرة بوجوده في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الذي يعد أكبر نادٍ للشطرنج في العالم.

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