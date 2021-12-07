المساكني يقود «نسور قرطاج» للتحليق عالياً في كأس العرب

المصدر: إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

لعب يوسف المساكني، دوراً كبيراً في بلوغ المنتخب التونسي، إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، إذ كان نجم الفريق رقم واحد بفضل أهدافه التي سجلها، وتمريراته الحاسمة التي قدمها لزملائه.

وبعد نهاية التصفيات، تعرض إلى إصابة خطيرة حرمته من المشاركة في النهائيات، ما حز في نفسه كثيراً، واكتفى بمرافقة تشكيلة «نسور قرطاج» إلى روسيا، ومشاهدة المباريات من المدرجات، دون أن يتمكن من مساعدة زملائه فوق المستطيل الأخضر.

ومرت 3 سنوات ونصف على روسيا 2018، ليجد يوسف المساكني نفسه في بطولة من بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عندما شارك في بطولة كأس العرب الحالية.

وتحدث يوسف المساكني، لموقع الاتحاد الدولي (فيفا)، عن غيابه عن روسيا 2018، وحضوره في كأس العرب، قائلاً: «غيابي عن كأس العالم قضاء وقدر، ويجب أن نؤمن بذلك، وواصلت العمل بعدها، وأشارك الآن في كأس العرب، ولا يزال هناك كأس العالم 2022، وأتمنى أن نكون حاضرين فيها أيضاً».

وسجل المنتخب التونسي هدفاً وحيداً أمام منتخب الإمارات، ما منحه صدارة المجموعة الثانية، وبطاقة التأهل إلى دور الثمانية، وجاء الهدف بعد عمل فردي رائع من المساكني، حين راوغ لاعبين عدة وتوغل داخل منطقة العمليات، ثم راوغ الحارس، والذي أوقع يوسف أرضاً، ليتمكن سيف الدين الجزيري من وضع الكرة في الشباك.

وقال المساكني بعد مباراة الإمارات: «دخلنا إلى اللقاء بتركيز 100%، ولهذا سجلنا باكراً في الخمس دقائق الأولى على عكس مباراة سوريا، وكنا أقرب لتسجيل الثاني والثالث، لكن لم يحالفنا الحظ، ويجب طي صفحة هذه المباراة سريعاً، وأن لا نبالغ في الفرحة، لأن مباراة ربع النهائي ستكون صعبة، وأتمنى أن نكون حاضرين بقوة في الدور المقبل، والأهم أننا تأهلنا إلى الدور الثاني، وفي الوقت نفسه، تأهلنا في ريادة الترتيب، وأسعدنا كل الجماهير الغفيرة التي كانت حاضرة في المباراة».

ولم ينسَ المساكني، الهزيمة في المباراة الثانية أمام المنتخب السوري، وهي الخسارة التي لم تكن متوقعة، وقال عنها: «الهزيمة حزت كثيراً في نفوسنا، لهذا دخلنا مباراة الإمارات وكلنا عزم على تحقيق الفوز، ولكننا نسينا المباراتين وتفكيرنا منصب على المباراة المقبلة، لأنها ستكون يوم الجمعة المقبل، وفي هذه المنافسة يجب نسيان الهزيمة أو الفوز بسرعة، للتحضير الجيد للدور ربع النهائي».

ودخل المنتخب التونسي كأس العرب، بنية التتويج باللقب، لكن الهزيمة أمام سوريا أدخلت الشك قليلاً في نفوس الجماهير، وتحدث اللاعب السابق للترجي التونسي عن أهداف «نسور قرطاج» في البطولة، قائلاً: «نحن كلاعبين عندما نتكلم بين بعضنا البعض، نقول إن هدفنا التتويج بكأس العرب، ونحن لا ندخل أي منافسة إلا للفوز بها، لكن لا ننسى أن هناك منتخبات أخرى قوية تلعب وتحضر مثلنا في هذه البطولة، ولا يوجد فقط المنتخب التونسي، ولذا نعد الجماهير التونسية أننا سنعمل كل ما بوسعنا في كل المباريات للذهاب لأبعد نقطة ممكنة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز